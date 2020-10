 Kwart Nederlanders weet niet waar zoektocht naar opleiding te beginnen

Voornamelijk keuze tussen verschillende opleiders uitdagend - Ruim een kwart (26 procent) van de Nederlandse werkenden weet niet waar zij de zoektocht naar een opleiding of training moet beginnen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 werkenden, gedaan door Opleiding.nl. Men heeft voornamelijk moeite met de keuze van een opleider. Zo geeft bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders aan het lastig te vinden om verschillen tussen diverse opleiders te ontdekken.



Een net iets minder groot aandeel van Nederland vindt het lastig om het onderscheid te ontdekken tussen verschillende opleidingen. Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent hier moeite mee heeft. Het inwinnen van advies over de keuze van een opleiding of opleider vormt ook een uitdaging. Zo geeft drie op de tien (31 procent) werkenden aan advies nodig te hebben bij de opleidingskeuze, maar niet te weten wie hen daarin kan adviseren. Het is voornamelijk de groep onder de 30 jaar die hiermee kampt: van hen weet 41 procent niet bij wie zij terecht kunnen voor opleidingsadvies. Bij de groep van 50 jaar en ouder ligt dit percentage een stuk lager, namelijk op 22 procent.



Informatievoorziening vanuit opleiders

Ondanks dat men moeite heeft met het maken van keuzes tussen opleidingen en opleiders, is men redelijk tevreden over de informatievoorziening over opleidingen. Zo geeft bijna de helft (49 procent) aan de informatie informatief te vinden. Nog eens 29 procent vindt het begrijpelijk en 24 procent noemt het overzichtelijk. Respondenten die minder tevreden zijn over de informatievoorziening noemen het te commercieel (43 procent), verwarrend (twintig procent) en incompleet (zeventien procent).