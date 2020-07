 Opleiders schakelen razendsnel om naar digitale schoolbanken

Leerlandschap verandert door corona - Het coronavirus heeft verschillende aspecten van onze samenleving ondergedompeld in chaos en onzekerheid, en het onderwijs is geen uitzondering. Studytube ziet veel opleiders in hoog tempo hun klassikale cursussen naar een online aanbod omzetten.



Hidde Oltmans, Learning Partner Manager bij Studytube, ziet dat het leerlandschap dramatisch aan het veranderen is: "Onze opnamestudio is volgeboekt," zegt hij. "Verschillende opleidingspartners vragen raad aan onze Learning Consultants om hun klassikale trainingen te vertalen naar een online equivalent. Zo kunnen bedrijven ook in coronatijd de leerbehoeften van hun medewerkers naar wens vervullen."

Biijvoorbeeld opleidingsinstituten Lindenhaeghe en Language Partners, die onder meer via Studytube hun opleidingen openstellen, maakten dit voorjaar een online metamorfose door.



"In drie werkdagen alle klassikale opleidingen naar naar virtual classroom-opleidingen"

Bij Lindenhaeghe rinkelde al snel na afkondiging van de lockdown de telefoon. Een bezorgde cursist wilde echt wel graag blijven leren – pandemie of niet. De avond erna stond de training, volledig getest, klaar in een virtueel klaslokaal. Ewald Bary, Algemeen Directeur bij Lindenhaeghe: "Dus toen hebben we in drie werkdagen tijd ons complete assortiment aan klassikale opleidingen omgezet naar virtual classroom-opleidingen."

Language Partners ontwikkelde de afgelopen tijd bliksemsnel nieuwe producten zoals o.a. e-learnings en crash courses om optimaal in te spelen op de veranderende leerbehoeften. "Volgens mij zaten we allemaal de hele tijd aan de telefoon – het lijkt al een eeuwigheid geleden," lacht Marieke Rovers, Salesmanager bij Language Partners. "Ondertussen waren mensen achter de schermen druk bezig met de technische faciliteiten, zodat we binnen een week al onze lopende en geplande trainingen konden omzetten naar virtual classrooms."



Op naar een blended toekomst

Zowel Bary als Rovers zijn ervan overtuigd dat online leren een blijver is. "Online leren is geen tijdelijk fenomeen, maar een toevoeging aan de manieren waarop je opleidingen kunt verzorgen," concludeert Bary. "Het wordt versneld gemeengoed."

Daarbij zal de aard van trainingen een belangrijke rol spelen. Theoretisch gerichte cursussen boordevol feitelijke kennis en begrippen vinden bijvoorbeeld online een perfect draagvlak. Opleidingen die doelen op de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden floreren dan weer in een combinatie met contactonderwijs. Bij Language Partners merken ze bovendien dat de klantvraag erg varieert: sommigen willen volledig online verder, terwijl anderen resoluut kiezen voor grotere zalen, zodat ze hun medewerkers offline kunnen scholen in een veilige omgeving.

Bary verwacht een toekomst met blended learning in een hoofdrol. "Ik denk dat we naar een combinatie gaan van clicks and bricks," legt hij uit. "Vakinhoudelijke verdieping kan online worden gemaakt, maar voor casuïstiek verwacht ik ook wel een klassikaal gedeelte, omdat je daar praktische situaties wilt nabootsen."

Voor Rovers gaat deze woelige periode gepaard met ongeziene kansen. "Deze tijden bieden mogelijkheden, en ik denk dat een organisatie alleen kan blijven bestaan als die meegaat in die ontwikkelingen," verklaart ze. "Wij zien een verschuiving naar self-paced learning en asynchroon leren, waarbij cursisten leren in hun eigen tempo, en social learning, waar men kennis verwerft via sociale interactie. Daarom ontwikkelen we volop een nieuw leeraanbod dat daarbij aansluit en ons future-proof maakt. Heel veel zaken zullen niet meer worden zoals ze ooit waren, maar dat biedt ook kansen. Niets doen is geen optie."