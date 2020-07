Slechte audio heeft grote impact op emotioneel welzijn Kleine dagelijkse frustraties maken deel uit van een meer verontrustende situatie - De gebeurtenissen in 2020 hebben medewerkers over de hele wereld in een stroomversnelling gebracht waarin werken op afstand de norm is geworden en waardoor de grenzen tussen werk en privé vervagen. Onderzoek van EPOS heeft uitgewezen dat 95 procent van de huidige beroepsbevolking toegeeft dat hun concentratie en efficiëntie op het werk lijdt onder tegenslagen op het gebied van audio.



Dit resulteert in een emotionele impact, waarbij 35 procent van de ondervraagden gevoelens van frustratie, irritatie en ergernis heeft gemeld als gevolg van slechte audio. Wat verontrustender is, is dat het onderzoek ook uitwees dat 25 procent van de eindgebruikers stress ervaart en vijftien procent van de respondenten zich zelfs schaamt of onzekerder is.



Slechte audio blijkt schadelijk

Slechte audio-ervaringen veroorzaken schade, niet alleen voor organisaties, maar ook voor het welzijn van mensen. Stressgerelateerde aandoeningen zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim bij medewerkers in Nederland. Het kost kost de economie rechtstreeks ongeveer 2,8 miljard euro per jaar. De uitbreiding van technologieën om tegemoet te komen aan nieuwe manieren van werken, heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal telefoongesprekken en virtuele vergaderingen. Deze overstap naar de virtuele wereld heeft ertoe geleid dat er elke dag meer kleine frustraties worden ervaren. Voorbeelden hiervan die genoemd worden door respondenten zijn achtergrondlawaai (42 procent), dingen moeten herhalen (34 procent) en vragen of informatie kan worden herhaald (34 procent).

Volgens Sir Cary Cooper, hoogleraar organisatiepsychologie en -gezondheid aan de Manchester Business School, heeft een geleidelijke opbouw van deze frustraties een diepgaand effect op het emotionele welzijn van medewerkers. Dit is een reden tot bezorgdheid, aangezien emotionele stressoren kunnen leiden tot problemen die veel verder reiken dan alleen verloren productiviteit.

"De laatste paar maanden hebben uitgewezen dat lawaaierige omgevingen die niet zijn bedoeld om in te werken, meer stressvolle situaties creëren, vooral in combinatie met hogere verwachtingen. Voor medewerkers die op afstand en via meerdere apparaten (mobiele telefoons, e-mails en communicatie- en samenwerkingsplatforms) met collega's worden verbonden, is de vraag naar resultaatgericht werken vrijwel onmiddellijk toegenomen. Deze benadering van werken is echter niet houdbaar en het is aan de werkgevers om samen met hun medewerkers de correcte oplossing voor de situatie te vinden. Door samen te werken, kunnen bedrijven de beste oplossingen vinden die het moreel van het team ondersteunen, harmonie creëren en de productiviteit en efficiëntie optimaliseren."



Virtuele ontmoetingen

Miljoenen mensen over de hele wereld ontmoeten elkaar op een virtuele manier en die aantallen zullen naar verwachting alleen maar stijgen. Microsoft Teams heeft onlangs een nieuw dagelijks record gemeld van 2,7 miljard vergaderminuten op één dag. Een groot deel van de wereldwijde beroepsbevolking blijft vanaf huis werken. Daarin schuilt echter de gevaarlijke gewoonte voor medewerkers om altijd maar 'online' en 'beschikbaar' te zijn. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de balans tussen werk en privé te bepalen, aangezien 'altijd aan'-gedrag kan bijdragen aan hogere stressniveaus.

Wanneer mensen vanaf huis werken, moeten organisaties volgens dr. Cary Cooper er tevens over waken dat medewerkers onnodig naar het werk komen. Het gevoel "uit het oog, uit het hart" speelt vaak een rol bij medewerkers die op afstand werken. Om dit te verhelpen, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van virtuele bijeenkomsten. Echter, deze toegevoegde vergaderingen leiden vaak niet tot een hogere productiviteit. Cooper beveelt aan ervoor te zorgen dat zowel werkgevers als medewerkers zich bewust zijn van het aantal georganiseerde vergaderingen en dat iedereen zich zou moeten afvragen; "Zou dit in ook via e-mail kunnen?"



Hoe worden wij beïnvloed door geluid?

Het open kantoor was ooit de standaard manier van werken voor de meeste organisaties, en een werkwijze die zou kunnen terugkeren. Voor de meeste medewerkers is er echter een nieuwe reeks uitdagingen ontstaan. Omdat veel mensen overal ter wereld op afstand blijven werken, vormt achtergrondgeluid een ernstige bedreiging. Niet alleen voor onze productiviteit, maar ook voor onze gezondheid. Tot nu toe hebben we niet vaak stilgestaan bij de negatieve impact die slechte audio heeft op onze emotionele welzijn. Het op afstand werken heeft dit probleem echter in de schijnwerpers gezet. De noodzaak om actie te ondernemen is in een stroomversnelling gebracht om te voorkomen dat het nadelige effecten heeft op de gezondheid van medewerkers. Als we de geluidsproblemen aanpakken waarmee mensen worden geconfronteerd, kunnen we de productiviteit en het welzijn van medewerkers snel verbeteren en daardoor het potentieel van onze medewerkers benutten.

Maar als iemand blootgesteld blijft aan storende en indringende geluiden door slechte audio, kan er een gestage opbouw plaatsvinden van vermoeidheid en stress . Dit komt doordat de sensorische overprikkeling van de audio de hersenen raakt, die als reactie hierop het stresshormoon cortisol aanmaken. Te veel cortisol kan de functies van prefrontale cortex van de hersenen afremmen. Dit is de kern van het emotionele leren en verwerken die ons in staat stelt om doordacht gedrag te reguleren, zoals logisch denken en plannen. Chronische geestelijke oververmoeidheid en verhoogde niveaus van cortisol kunnen leiden tot langdurige problemen. Blootstelling aan geluiden die een stressreactie teweegbrengen, zal een persoon onvermijdelijk verzwakken, met zowel mentale als fysieke problemen tot gevolg.

"Als u ooit een dag hebt meegemaakt vol onderbroken en inefficiënte gesprekken, dan kan dit vermoeiend aanvoelen. Dit komt doordat de hersenen onnodige energie en cognitieve capaciteit verspillen om zich te concentreren op alleen het relevante en gewenste geluid," zegt Jesper Kock, waarnemend hoofd van de afdeling Research & Development bij EPOS. "Wanneer deze inspanning over een periode van dagen, weken en maanden wordt uitgespreid, kan dit zeer schadelijk zijn voor het welzijn. Om deze redenen is het gebruik van een apparaat met een kwalitatieve luidspreker en microfoon om storende geluiden te elimineren, zo belangrijk geworden."



Organisatiecultuur van welzijn

Bedrijven hebben over het algemeen een zorgplicht jegens hun medewerkers. Dit geldt met name bij het op afstand werken om ervoor te zorgen dat ze niet overbelast raken. Het bewaken van het welzijn van medewerkers dient van bovenaf geregeld te worden. Zo'n 79 procentvan de besluitvormers zegt het erover eens te zijn dat goede audio-apparatuur als headsets, hoofdtelefoons en speakerphones, praktische oplossingen zijn voor het verminderen van de problemen met geluid, zowel tijdens (telefoon)gesprekken als daarna. Om het welzijn verder te verbeteren (het vermijden van stress op de werkplek en het reduceren van kleine dagelijkse frustraties), moeten besluitvormers optreden als voorvechters van richtlijnen en investeringen die dagelijkse stressfactoren wegnemen. Of dit nu problemen met audio zijn, een gebrek aan evenwicht tussen werk en privé, of zorgen over baanzekerheid.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Slechte audio heeft grote impact op emotioneel welzijn Cybercriminelen spelen handig in op coronamaatregelen Covid-19-maatregelen hebben onverwacht positief effect op mindset medewerkers Gerelateerde nieuwsitems Moderne medewerker ondervindt problemen met geluiden Gesprekken tussen collega´s en telefoongesprekken meest irritant Impact geluid in kantoortuin onderschat Steeds meer lawaai op de werkvloer Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.