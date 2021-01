 Digital Days 2021: jongeren enthousiast maken voor ICT

Lustrumeditie in het teken van ‘Create your future’ - Op vrijdag 12 februari 2021 gaat de 5e jubileumeditie van Digital Days van start in Midden-Nederland. Het tech talent-evenement wordt mede door studenten georganiseerd en is hét podium voor jongeren in de Regio Foodvalley om ze enthousiast te maken voor de legio mogelijkheden en kansen in de ICT.



Vele scholen en bedrijven, waaronder hoofdsponsor Info Support, omarmen dit initiatief. Digital Days staat in het teken van ‘Create your future’: technologie is niet meer weg te denken én is onze toekomst. Op deze dag is de Hackathon in hybride vorm en een online Game Battle. De Tech Day op 25 juni is het sluitstuk van de Digital Days.



Gezonde wereld & energietransitie

Elk jaar staat een thema centraal voor de Tech Day en Hackathon, waarbij bedrijven kunnen aanhaken met een vraagstuk. Dit jaar staat gezonde wereld (gerelateerd aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) en energietransitie centraal. In de RES Foodvalley wordt gewerkt om in 2050 energieneutraal te zijn door te onderzoeken waar duurzame energie (uit zon en wind) opgewekt kan worden in de regio. Arjen Droog van Regio Foodvalley: "Deze onderwerpen liggen echt in het hart van onze regio. Hier zitten alle spelers, alle bedrijven en kennisinstellingen die je nodig hebt om op het gebied van de energietransitie of de gezonde wereld grote, innovatieve stappen te zetten. Ik hoop dat de slimme jongeren bij Digital Days ontdekken hoe uitdagend het is om daar aan te werken en met oplossingen te komen waar heel Nederland van kan profiteren."



Hackathon

Studenten van mbo-opleidingen ICT, Techniek en Informatica en hbo-studenten buigen zich tijdens de Hackathon over een technisch vraagstuk van het thema. Op diverse locaties gaan 15 teams onder leiding van experts via een live streaming dit idee uitwerken tot een prototype en pitchen aan de jury. Joop Hazeleger van Knooppunt Techniek en Sterk Techniekonderwijs: "Wij willen jongeren interesseren voor techniek en technologie. Dit event laat zien dat ICT overal is en je met behulp van ICT kunt werken aan de vragen van de toekomst."



Online gamen

De Game Battle is deze editie online. Jongeren gaan in competitieverband gamen, vanuit huis en toch samen. Naast entertainment zijn er ook een enthousiaste presentator en een razende reporter aanwezig. De online Game Battle start ‘s middags met een live streaming vanuit de studio van het Technova Collega en duurt tot na middernacht.



Tech Day 25 juni

Vo-scholieren krijgen tijdens de Tech Day op 25 juni in De Basiliek in Veenendaal masterclasses over nieuwe technologieën, zoals Artificial Intelligence, Internet of Things en Augmented Reality. Aansluitend gaan zij onder begeleiding van experts in teams innovatieve oplossingen bedenken voor een regionaal vraagstuk over de gezonde wereld & energietransitie. De plannen worden gepitcht voor een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Voor vmbo-studenten is er een experience programma.



Jong talent in de regio

Het is een uitdaging om jongeren in de regio te behouden die kiezen voor een opleiding en een baan in de ICT, want er is behoefte aan toekomstbestendige professionals in deze uitdagende sector. Met Digital Days wil ICT Valley, de belangenbehartiger van de vele ICT-bedrijven in de regio, hier verandering in te brengen. Gerrit Valkenburg namens ICT Valley: "Door jongeren kennis te laten maken met ICT als innovatiedrager en interessant beroep, hopen we dat er meer voor ICT wordt gekozen op het voortgezet onderwijs en bij een beroepsopleiding. De komende decennia zien we alleen maar een groeiende markt en een tekort aan arbeidskrachten, dus elke leerling telt."

Info Support is vanaf de eerste editie als hoofdsponsor betrokken. Lammert Vinke: "Door de jaren heen hebben we honderden middelbare scholieren in de regio bereikt en vanuit de praktijk kennis laten maken met de vele aspecten van ICT. Tijdens Digital Days ontdekken scholieren op interactieve wijze wat werken in de IT precies inhoudt en wat dit zo uitdagend maakt. Zo zijn ze in staat een gerichtere studiekeuze te maken. We vergroten hiermee het regionale potentieel aan ICT’ers en dragen bij aan de ambitie uit te groeien tot ICT-regio van Nederland."