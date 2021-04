 Leergieriger door coronacrisis: vooral vrouwen en jongeren gemotiveerd om te leren

Alleen 50-plussers zien nut van persoonlijke ontwikkeling niet in - U blijven ontwikkelen - op persoonlijk vlak of op werkgebied - is belangrijk. Voor de mate waarin u geluk ervaart, maar ook om mee te komen op de arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft deze behoefte dan ook vergroot. Dit blijkt uit het onderzoek van Intermediair en Springest - in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht - onder 1.000 respondenten.



Vooral cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn populair.

Bijna een kwart van de respondenten tussen de achttien-67 jaar heeft zich het afgelopen jaar bij- of omgeschoold. De helft van hen deed dit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 45 procent schoolde zich bij om meer kennis over de huidige werkzaamheden te vergaren. Eveneens 45 procent volgde een cursus, opleiding of webinar om meer te weten te komen over toekomstige werkzaamheden. Dit is ook terug te zien in de cijfers van opleidingsplatform Springest. Meer dan tien procent van de groeiende trainingsonderwerpen zijn gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cursus of training communicatieve vaardigheden, assertiviteit of presenteren.

Ruben Timmerman, oprichter van Springest: ‘Hoewel de totale vraag naar opleidingen in 2020 met zo’n vijftien procent afnam, bleef die op het gebied van persoonlijke effectiviteit redelijk stabiel. Mogelijk zorgt het thuiszitten voor meer behoefte aan vaardigheden die niet alleen van pas komen op de werkvloer of in uw huidige baan, maar ook in de rest van uew leven.’



Leergieriger door coronacrisis

Bijna een kwart van de respondenten geeft aan leergieriger te zijn geworden door corona. Interessant is dat vooral vrouwen en hoogopgeleiden dit aangeven. Daarnaast hebben met name de jongere respondenten meer zin gekregen om door te leren. Ruim een derde voelt hiervoor.

"Uzelf blijven ontwikkelen is belangrijk en door de coronacrisis nog urgenter geworden,"zegt Madelon Meester, hoofdredacteur van Intermediair. "Sommige werkzaamheden zien er door de crisis anders uit en in veel sectoren zijn banen verdwenen, waar in andere branches juist meer werkgelegenheid is. Het is goed te zien dat veel respondenten het belang van scholing inzien. Onder de oudere respondenten (50-67 jaar) wordt de noodzaak hiervan significant minder ingezien. 38 procent van de oudere respondenten die niets hebben ondernomen, geeft aan hieraan geen behoefte te hebben, 21 procent gelooft niet in het nut ervan en twintig procent heeft geen ambities. Het zou mooi zijn ook deze groep te kunnen motiveren, zodat ze aantrekkelijk blijven voor werkgevers en gelukkig zijn in hun werk."



Een derde liet kans om te ontwikkelen liggen

Bijna een kwart van de respondenten heeft sinds de coronacrisis daadwerkelijk iets ondernomen om zich te blijven ontwikkelen. Ruim eenderde liet die kans liggen: ze overwogen het wel, maar ondernamen uiteindelijk geen actie. Wie er niet voor koos om verder te leren, deed dit vooral niet omdat hij of zij daar geen behoefte aan had (33 procent), geen tijd (29 procent) of geen geld (21 procent). Bijna een op de tien die wel doorleerde, maakte dan ook gebruik van een overheidssubsidie om deze opleiding of training te bekostigen, zoals NL leert door.

Het grootste deel van de respondenten die een opleiding hebben gevolgd, zou dit ook hebben gedaan als er geen coronacrisis was: de opleidingen stonden al gepland. Alleen van de mensen die het afgelopen jaar een of meerdere webinars hebben gevolgd, zou een op de vier dit niet hebben gedaan als er geen crisis was.



Belangrijkste redenen om een cursus te volgen:

70 procent doet dit om in ontwikkeling te blijven

36 procent wil de carrièrekansen vergroten

31 procent wil meer geld verdienen

dertien procent doet dit omdat de werkgever het eiste

vijf procent kan anders zijn functie niet behouden In totaal geeft 42 procent van alle respondenten aan dit jaar van plan te zijn een training of opleiding te gaan volgen.