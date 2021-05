Hybride werken een vast gegeven Nederlanders overwegen baanwissel bij verplichte volledige kantoorweek - Uit onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders met een kantoorbaan en de mogelijkheid thuis te werken (n=1.033) blijkt dat bijna 90 procent niet de verwachting heeft om na de pandemie weer volledig terug te keren naar het oude werken. De (volledige en gedeeltelijke) lockdown heeft in Nederland inmiddels meer dan een jaar geduurd, waarbij veel mensen gedwongen thuis hebben moeten werken.



Nu de maatregelen weer wat versoepelen, komt ook de vraag op of en hoe we weer naar kantoor terugkeren. Het antwoord lijkt zonder twijfel te liggen in een hybride werkmodel: van de ondervraagden ziet maar liefst zes op de tien (60,9 procent) veel potentie in afwisseling tussen het werken vanuit huis, een hoofdkantoor en een andere kantoorlocatie dichterbij huis.



Het hybride model als de nieuwe standaard

Wat zowel werknemers als werkgevers in de afgelopen tijd hebben geconstateerd, is dat we als maatschappij bijzonder prima kunnen omgaan met de vrijheid en verantwoordelijkheden die flexibel werken met zich meebrengen. Zo blijkt ook uit het onderzoek dat flexibiliteit geen luxe is, maar richting een verankerde behoefte gaat: als werknemers, naast salaris, aangeven welke arbeidsvoorwaarden zij het belangrijkst vinden, komen flexibele werktijden (72 procent) en flexibele werkplek (50 procent) vaak voor in de top vijf. Ruim zes op de tien (61 procent) ziet dan ook het liefst een gevarieerde afwisseling tussen thuis, kantoor of verschillende locaties dichtbij het huis van de werknemers, het zogeheten hub&spoke-model. Wereldwijd zegt maar liefst de helft van de bevolking zijn baan op te zeggen en op zoek te gaan naar nieuw werk als zijn baas erop staat terug te keren naar een volledige werkweek op kantoor. In Nederland geldt dit voor een op de vijf respondenten. De kans dat Nederlandse mannen hun baan opzeggen is verrassend genoeg 27 procent hoger dan bij vrouwen.

"We gaan dus helemaal niet terug naar het oude, maar bewegen naar een nieuwe standaard voor kantoorgebruik," reageert Annelou de Groot, Development Director IWG Nederland. "De coronacrisis heeft de manier waarop bedrijven werken drastisch veranderd. We zien een stijgende behoefte aan hybride werkoplossingen bij zowel werknemers als werkgevers. Werknemers kunnen veel efficiënter werken wanneer er gebruik wordt gemaakt van een hybride kantoormodel. Bijvoorbeeld door het besparen van reistijd en -kosten en doordat werk en privé makkelijk en snel met elkaar kunnen worden afgewisseld."



Het concept van vijftien minuten

IWG voorspelt dat de toekomst van het werk zal draaien rond het concept van de 15-minute-city, waarin alle belangrijke voorzieningen binnen een korte reisafstand van huis voorhanden ‘ "You can work anytime, anywhere," aldus Groot. "We willen hieraan bijdragen door kantoorruimtes dichter bij huis aan te bieden en te creëren. Een flexibele oplossing draagt bij aan het werkgeluk van de werknemer en de betrokkenheid bij de organisatie. Op afstand betekent dus juist meer betrokken." Deze voorspelling sluit aan bij de bevindingen van werkend Nederland: uit het onderzoek blijkt dat bijna 40 procent bij het zoeken naar een nieuwe baan zou kiezen voor werk dichterbij huis. Nog eens twitnig procent geeft aan op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever, wanneer na de coronacrisis een volledige werkweek op kantoor wordt verwacht.



Werkgevers gaan zich dichterbij werknemers vestigen

Uit eerder onderzoek van IWG onder 250 beursgenoteerde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bleek al dat veel beursgenoteerde bedrijven zijn overgestapt naar een gedecentraliseerde structuur en werken met het voornoemde ‘hub & spoke’-model. Ook in Nederland ziet IWG een verschuiving naar de niet-stedelijke locaties, waarbij bedrijven zich dichterbij werknemers vestigen. "Voor de pandemie voorspelden we al dat lokale economieën een fors financieel gewin zouden hebben bij hybride werkpatronen. De coronacrisis en de verschillende lokale lockdowns hebben die trend alleen maar versneld, met als gevolg een grotere impact op de lokale economie," aldus De Groot.



Ontstedelijking en de ontwikkelingen rondom flexibele kantoorruimten

Dat hier geen sprake is van een trend, blijkt ook wel uit de recente deals die IWG heeft gesloten. IWG opende de afgelopen twee jaar wereldwijd vrijwel alle nieuwe IWG-centra in niet-stedelijke omgevingen en in regio's die wat verder van de grote stedelijke gebieden liggen. In maart dit jaar sloot IWG zijn grootste deal ooit met Nippon Telegraph and Telephone Corporation, om de 300.000 werknemers te laten werken vanuit een van de 3.500 werkplekken van IWG wereldwijd. Maar ook partiun als Standard Chartered Bank, Nestlé, Microsoft, Google, Uber en Deloitte zijn reeds aan het klantportfolio toegevoegd. Hybride werken is straks niet meer weg te denken uit de zakelijke werkomgeving.



Efficiënt werken, verbinding met de organisatie en een goed ingerichte werkplek

Voor de coronacrisis uitbrak, werkte maar liefst 88 procent van de ondervraagden (bijna) volledig op kantoor. Bijna 60 procent verwacht na de crisis minstens evenveel thuis als op kantoor, danwel overwegend vanuit huis te kunnen werken. Nederlanders ondervinden momenteel zowel de voor- als nadelen van het werken vanuit huis versus op kantoor. Efficiënt werken wordt met 45 procent als voornaamste voordeel van het thuiswerken genoemd. Toch blijkt er ook een behoorlijk gemis van een kantooromgeving te bestaan. Meer dan tweederde ervaart meer verbondenheid met de organisatie en een betere samenwerking met collega's op kantoor. Daarnaast zegt meer dan de helft van de ondervraagden op kantoor een beter (ergonomisch) ingerichte werkplek te hebben.



