 Kwart thuiswerkers zoekt andere baan bij terugkeer naar kantoor

44 procent ziet op tegen fulltime werkweek in kantoortuin - Maar liefst 25 procent van alle thuiswerkende Nederlanders gaat op zoek naar een andere baan als zij na afloop van de coronacrisis weer fulltime op kantoor moeten werken. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.004 Nederlanders in loondienst die geregeld vanuit huis werken, uitgevoerd door PanelInzicht.



Hoewel zij niet direct hun baan zouden opzeggen, ziet toch bijna de helft van alle ondervraagden een (volledige) terugkeer naar kantoor niet zitten.

Met 48 procent kijken vrouwelijke thuiswerkers het minst uit naar een fulltime werkweek in de kantoortuin. Onder hun mannelijke collega’s bedraagt dit slechts 39 procent. Mannen zijn echter eerder van plan om hierdoor van baan te wisselen: 29 procent tegenover slechts 22 procent van de vrouwen. "In een jaar tijd ben ik verknocht geraakt aan thuiswerke,n," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Van alleen het vooruitzicht om straks weer met het hele bedrijf in de kantoortuin te zitten, krijg ik al de kriebels. Ik kan er best inkomen dat sommige thuiswerkers het liever niet zo ver laten komen en op zoek gaan naar een baan met thuiswerkgarantie."



Sfeerspons

Naast een duidelijke afkeer van fulltime op kantoor werken, kijken veel thuiswerkers ook niet bepaald uit naar het weerzien met collega’s. Zo zegt maar liefst 38 procent van alle ondervraagden hen vooralsnog niet te missen. Daarnaast denkt een kwart van alle thuiswerkers dat een verplicht retourtje kantoor van negatieve invloed zal zijn op de sfeer binnen hun organisatie. Onder thuiswerkers tot 30jaar bedraagt dit zelfs 40 procent. Franke: "Ik ben vooralsnog van plan om iedereen binnen mijn bedrijf zelf te laten kiezen of ze die dag liever thuis of op kantoor werken. Dat zal natuurlijk even wennen zijn, maar dat was het een jaar geleden ook. Ik heb dan liever een paar opstartproblemen dan dat onze medewerkers straks massaal op zoek gaan naar een andere baan. Zolang de sfeer maar goed is, dat is het belangrijkst. Het onderzoek laat zien dat udaarvoor niet per se bij elkaar hoeft te zijn."



Negatieve invloed

Naast sfeer zijn ook tijd en vrijheid voor veel ondervraagden belangrijke redenen om het liefst zo lang mogelijk vanuit huis te blijven werken. Zo vreest maar liefst 43 procent van de respondenten voor een verstoorde werk-privébalans bij een fulltime terugkeer naar de werkvloer. Opvallend genoeg zijn thuiswerkers tot dertig jaar hier het meest bang voor (55 procent). Ook productiviteit speelt een belangrijke rol. Een derde van alle thuiswerkers verwacht op kantoor namelijk minder gedaan te krijgen dan tijdens een gemiddelde thuiswerkdag. Met 51 procent zijn jongeren wederom het stelligst. Franke: "Door het thuiswerken is mijn werkdag niet meer zo strak ingedeeld als voorheen. Het komt geregeld voor dat ik een paar uur later begin, maar dan na het eten nog wat dingen afmaak. Uiteraard vindt mijn vriendin dat minder leuk. In die optiek zou een terugkeer naar kantoor goed zijn voor onze relatie, maar wij zijn vast niet de enigen bij wie dit speelt." Uit onderzoek blijkt dat een kwart van alle ondervraagden denkt dat een retourtje kantoortuin van positieve invloed zal zijn op hun relatie.