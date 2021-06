 Onderzoek toont aan dat werknemers het thuiswerken niet willen opgeven

Medewerker verkiest thuiswerkmogelijkheden boven promotie - Uit een recent consumentenonderzoek van Ivanti blijkt dat de mogelijkheid om thuis te werken wat medewerkers betreft een blijvertu is. Bijna de helft van de thuiswerkende respondenten zou eerder een loonsverlaging nemen dan terugkeren naar kantoor. Tweederde zou zelfs afzien van promotie om op afstand te kunnen blijven werken.



Volgens het onderzoek van Ivanti zou 39 procent van de respondenten na de pandemie liever thuis blijven werken als ze de keuze hadden. Een fractie meer (41 procent) zou de voorkeur geven aan een combinatie tussen thuis en kantoor. Als belangrijkste voordelen van werken op afstand noemen respondenten minder stress bij woon-werkverkeer (42 procent), geldbesparing (48 procent) en een beter evenwicht tussen werk en privéleven (45 procent). Toch zijn er ook nadelen. Zo maken respondenten zich de meeste zorgen om minder lichamelijke activiteit gedurende de dag (40 procent), het gebrek aan interactie met collega's (44 procent) en beeldschermmoeheid (33 procent). Desondanks zegt meer dan de helft van de respondenten (55 procent) dat hun moraal positief is beïnvloed sinds zij buiten het kantoor werken.



Gevolgen voor organisaties

Bedrijven kunnen de wens van werknemers om flexibel op afstand te kunnen werken niet negeren. Het lijkt zelfs essentieel om personeel te behouden. Het aanbieden van deze flexibiliteit kan bovendien een geweldig middel zijn om nieuw personeel aan te trekken. Om die reden zullen ze thuiswerken moeten faciliteren. Hierin voorzien heeft echter wel gevolgen voor de beveiliging van de IT-infrastructuur. Organisaties moeten de juiste beveiligingsprotocollen, training en technologie implementeren om zich optimaal te beschermen tegen cyberaanvallen. Daarnaast moeten ze hun helpdesk omgeving moderniseren om werknemers op afstand direct en persoonlijk te kunnen helpen met hun IT-problemen.

Uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van de respondenten één keer per week en 25 procent één tot drie keer per maand contact heeft opgenomen met de IT-helpdesk, terwijl ze op afstand werkten. De belangrijkste technische problemen waarmee deze externe werknemers te maken hadden, zijn geen toegang krijgen tot bedrijfsmiddelen (twintig procent), wifi-problemen (21 procent) en het opnieuw moeten instellen van wachtwoorden (28 procent).

"Iets meer dan een jaar geleden veranderde de pandemie hoe miljoenen mensen over de hele wereld werken, of hun werkgevers daar nu wel of niet op voorbereid waren," zegt Chris Goettl, senior director product management bij Ivanti. "Het is duidelijk dat veel werknemers manieren hebben gevonden om te gedijen op hun thuiswerkplek, en dat ze die vrijheid graag willen behouden. Nu we de volgende fase ingaan, waarin er zowel werkplekken op afstand als hybride werksituaties zullen zijn, is het absoluut noodzakelijk dat organisaties een zero-trust beveiligingsstrategie implementeren. Alleen dan kunnen ze hun digitale activa optimaal beschermen tegen bedreigingen en ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om productief te blijven, ongeacht waar ze werken."



Andere interessante onderzoeksresultaten:

61 procent van de respondenten zegt dat de elektriciteitsrekening is gestegen als gevolg van thuiswerken. Daarnaast worden kosten voor snacks, dranken en maaltijden (38 procent) genoemd als de op een na grootste kostenpost, gevolgd door de kosten voor het thuiskantoor (31 procent).

Meer dan de helft (56 procent) zegt dat de werknemer zou moeten betalen voor internet thuis en 46 procent stelt de werkgever zou moeten betalen voor een bureaustoel. Overige kosten die genoemd worden, zijn een bureau (35 procent), mobiele telefoon (34 procent) en huistelefoon (24 procent).

42 procent van de respondenten heeft tijdens een videoconferentie wel eens een pyjamabroek gedragen, terwijl 34 procent tijdens een gesprek wel eens tv of een film op mute heeft gekeken. 28 procent is wel eens naar het toilet geweest of heeft gedoucht tijdens een gesprek.

34 procent zou een baan accepteren als ze daar altijd op afstand konden werken. 42 procent zou een baan aannemen als ze een deel van de tijd op afstand konden werken. Slechts negen procent van de respondenten zou niet volledig op afstand willen werken.

Om organisaties te beveiligen in een wereld waarin werknemers massaal op afstand werken, is een meerlaagse zero-trust beveiligingsstrategie nodig voor de implementatie van toegangscontroles, om devicehygiëne te verzekeren en om de logingegevens van gebruikers te beveiligen.