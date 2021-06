 Nederlandse vrouwen vinden op kantoor een betere werk/privé balans

Mannen bedenken thuis vaker goede ideeën - Voor 90 procent van de kantoormedewerkers is hybride werken het ‘nieuwe’ normaal. Qua belangrijke arbeidsvoorwaarden komt deze nu met stip op één gevolgd door vakantiedagen en een pensioenregeling. Een meerderheid van de kantoormedewerkers (61 procent) wil ook flexibiliteit in werklocaties en kiezen uit thuis, het hoofdkantoor en deelkantoren dicht bij huis.



Dit blijkt uit onderzoek van flexkantooraanbieder IWG (bekend van Regus en Spaces) onder Nederlandse werknemers met een kantoorbaan. Voor vrouwen heeft dit te maken met een betere werk/privé balans; 43 procent ervaart deze als gezonder wanneer op kantoor gewerkt wordt. Voor 28 procent heeft de werklocatie hier geen invloed op en 29 procent zegt deze gezonde balans juist te realiseren door thuis te werken. Voor mannen zijn al deze groepen nagenoeg gelijk.



Het werken op kantoor

Ondanks een betere balans levert het werken op kantoor ook enkele uitdagingen op. Zo geven vrouwen aan dat ze op kantoor meer afleiding ervaren (51 procent). Bij mannen ligt de afleiding zowel op kantoor (43 procent) als thuis op de loer (33 procent). Onze creativiteit is ook niet overal gelijk. Hoewel de grootste groep mannen zowel thuis als op kantoor de beste ideeën bedenkt, geldt voor bijna een kwart (23 procent) dat geniale ingevingen vooral thuis plaatsvinden. Vrouwen geven een duidelijke voorkeur aan kantoor.



Flexibiliteit cruciaal

Mannen hechten vooral waarde aan de toegenomen flexibiliteit in werktijden, 47 procent ziet deze arbeidsvoorwaarde graag blijven. Met name omdat een op de drie graag sport onder werktijd. Vrouwen hechten minder belang aan flexibiliteit (40 procent) en sporten onder werktijd is voor ‘maar’ een op de vier een must.

Annelou de Groot, Development Director IWG Nederland: "Medewerkers hebben andere wensen en behoeften gekregen ten aanzien van het kantoor. Hoewel mannen en vrouwen verschillende redenen kunnen hebben om hybride te willen werken, vinden beide groepen dit tegenwoordig een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Kantoormedewerkers geven nu de voorkeur aan een combinatie van het kantoor, een deelkantoor in de buurt en thuiswerken. Bied medewerkers dan ook flexibiliteit en keuze om te doen wat het beste bij hen past."