 Amsterdam in top vijftien wereldwijde koplopers in digitalisering

AI, IoT, blockchain en 5G dragen jaarlijks 1,29 miljard euro bij aan de Amsterdamse economie - Digital Realty lanceert de Digital Capitals Index: een nieuw onderzoek dat de dertiende plaats van Amsterdam in een ranking van ’s werelds toonaangevende digitale hoofdsteden verder belicht. Met de dertiende plaats op de internationale lijst blijft de Nederlandse hoofdstad onder andere Sydney, München en Frankfurt nipt voor. De lijst wordt aangevoerd door New York, gevolgd door Los Angeles en Tokyo.



De economische bijdrage van digitale informatie werd voorheen de data-economie genoemd: de indicatie van de financiële en economische waarde die wordt gegenereerd door het creëren, opslaan, opvragen en gebruiken van gedetailleerde data. Het onderzoek indexeert de huidige en potentiële economische waarde van innovatieve, datagestuurde technologieën die de komende tien jaar over de hele wereld zullen worden toegepast.



Innovatieve en datagedreven technologie

Het onderzoek richt zich op de data-economie en maakt onder meer inzichtelijk welke innovatieve op data gebaseerde technologieën de komende tien jaar wereldwijd een grote impact zullen hebben. Vier technologieën springen daarbij in het oog: kunstmatige intelligentie (AI), internet of things (IoT), blockchain en 5G.

Deze vier technologieën dragen 1,29 miljard euro per jaar bij aan de Amsterdamse economie, zo blijkt uit het onderzoek. In het tempo waarin de samenleving digitaliseert, zal dit anno 2029 ruim 4,80 miljard euro zijn. Uit de Digital Capitals Index blijkt tevens dat de vier technologieën op dit moment samen goed zijn voor 3,22 procent van de Amsterdamse economie. In 2029 zal dit percentage stijgen naar 4,83 procent.

"We willen de rol van steden in de toekomstige data-economie blootleggen," zegt Christian Zipp, Vice President van Digital Realty. "Het is geen verrassing dat steden zoals New York en Londen een hoge positie innemen in het rapport. Toch staat ook Amsterdam met een dertiende plaats hoog in de lijst. De verwachting is zelfs dat de Nederlandse hoofdstad in 2029 nog twee plekken zal zijn gestegen."



Hoofdkantoren

Zipp: "Amsterdam is een van de kleinere steden in de ranking, maar is een belangrijke speler in de Europese data-economie. Veel internationale bedrijven hebben hun Europese hoofdkantoor in Amsterdam, zoals Netflix. In totaal zijn er ruim 200 internationale ICT-bedrijven met een Europees hoofdkantoor in Amsterdam. De Brexit zal daar alleen maar positief aan bijdragen."

Ook de kennis van de beroepsbevolking is een belangrijke factor in de ranking van Amsterdam. Zipp: "Amsterdam staat bekend om zijn hoogopgeleide, meertalige beroepsbevolking. Een aantrekkelijk gegeven voor (IT-)bedrijven die op zoek zijn naar een basis in Europa. De Nederlandse werknemers behoren dan ook tot de best gekwalificeerde ter wereld." Om de positie in de top vijftien te behouden is het volgens Zipp essentieel om te investeren in digitale infrastructuur, kennis en talent. "Daarin hebben zowel de overheid als het bedrijfsleven een belangrijke rol. Om het potentieel van de digitale technologieën optimaal te benutten en om de belangrijke rol van Amsterdam te behouden en zelfs te vergroten, is een investering in talent op het gebied van data en technologie onmisbaar."