  Aantal jonge huizenkopers met aflossingsvrije hypotheek stijgt

Aflossingsvrije hypotheek steeds populairder onder starters vanwege lagere maandlasten - Het aantal jonge huizenkopers dat in het eerste kwartaal van 2021 een (deels) aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten, is met maar liefst veertien procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. In de afgelopen twee jaar was zelfs sprake van een groei van 46 procent, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Door de lage hypotheekrente en de almaar stijgende huizenprijzen wint de aflossingsvrije hypotheek vooral onder starters aan populariteit.



Door een deel van hun hypotheek aflossingsvrij af te sluiten, kunnen zij hun maandlasten namelijk aanzienlijk verlagen.

Tot voor kort werd de aflossingsvriu hypotheek vooral gekozen door huizenbezitters die al eerder een (deels) aflossingsvriu hypotheek hadden. Door het overgangsrecht mogen (aflossingsvrije) hypotheken die zijn afgesloten voor 2013 worden meegenomen in een nieuwe hypotheek, met behoud van de toen geldende fiscale regels zoals de hypotheekrenteaftrek. Bovendien kunnen huizenbezitters die verhuizen naar een volgende woning vaak een overwaarde inzetten bij de aankoop van een nieuwe woning en hoeven zij in verhouding tot de woningwaarde minder te lenen. Hierdoor kan een aflossingsvriu hypotheek een goede optie zijn. Uit cijfers van De Hypotheker blijkt echter dat de aflossingsvriu hypotheek óók bij jongere huizenkopers, zoals starters, steeds populairder wordt. Zo kozen in het eerste kwartaal van 2021 veel meer huizenkopers tussen 25 en 35 jaar (+veertien procent) voor een (deels) aflossingsvriu hypotheek dan in dezelfde periode een jaar geleden. In de afgelopen twee jaar was zelfs sprake van een groei van 46 procent. Ook bij andere leeftijdscategorieën neemt de populariteit voor de aflossingsvriu hypotheek onder huizenkopers toe, zoals bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar en 55-plussers (+vier procent). Alleen bij de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar is sprake van een lichte daling.



Aflossingsvrije hypotheek vooral bij starters steeds populairder

Steeds meer jonge huizenkopers willen hun maandasten verlagen, óók als dat betekent dat ze over het aflossingsvrije deel niet kunnen profiteren van de hypotheekrenteaftrek. "Deze ontwikkeling is al voor het tweede achtereenvolgende jaar zichtbaar. De populariteit van de aflossingsvrije hypotheek onder deze leeftijdsgroep is te verklaren door de zeer lage hypotheekrente in combinatie met almaar stijgende huizenprijzen, vooral in de Randstad," vertelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. "Hoewel starters bij een aflossingsvriu hypotheek minder profiteren van een fiscaal voordeel in de vorm van de hypotheekrenteaftrek wegen de lagere maandlasten hier - mede door de lage rente - voor veel jonge huizenkopers duidelijk tegenop. Zo kunnen zij netto al 100 euro per maand besparen als zij kiezen voor een hypotheek van 350.000 euro bij een aflossingsvrij deel van twintig procent en 259 euro bij een aflossingsvrij deel van 50 procent, bij een rentevaste periode van twintig jaar voor 1,9 procent. Hierbij is het verschil in hypotheekrenteaftrek ook verrekend."



Voor- en nadelen aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek bent u gedurende de looptijd niet verplicht om af te lossen, maar betaalt u alleen hypotheekrente en los u op de einddatum in één keer de lening af. Zeker nu de rente naar verwachting voorlopig op het huidige lage niveau zal blijven en de huizenprijzen dit jaar met 5 ,0 tot 7,5 procent zullen stijgen, is een aflossingsvriu hypotheek een steeds interessanter alternatief voor een volledige hypotheek waarbij u aflost (annuïtaire of lineaire hypotheek). Weliswaar is er over het aflossingsvrije deel geen recht op hypotheekrenteaftrek, maar hier wegen de lagere maandelijkse lasten voor veel jonge huizenkopers ruimschoots tegenop. Hoewel een deels aflossingsvrije hypotheek financieel interessant kan zijn, gaat dit in tegen het streven van de overheid om de hypotheekschuld te laten dalen. Ook moeten huizenkopers rekening houden met een aantal risico’s. Zo lenen starters vaak relatief veel ten opzichte van de woningwaarde en is het tempo van aflossen lager, bij een combinatie van een annuïtaire- en aflossingsvrije hypotheek. Bij een onverwacht snelle verkoop is dan minder afgelost en blijft een grotere hypotheekschuld over. Daarnaast moet aan het einde van de looptijd voldoende vermogen beschikbaar zijn voor het doen van de aflossing, wat niet altijd vanzelfsprekend is. Verder kan de woningwaarde in de toekomst dalen en de hypotheekrente stijgen.