 VEH: Europese taxatierichtlijn kost huiseigenaren miljoenen per jaar

Vanaf juni 2021 moet een huiseigenaar voor iedere nieuwe hypotheek of wijziging een taxatierapport laten maken - De nieuwe Europese richtlijn voor woningtaxaties gaat huiseigenaren vele miljoenen euro’s per jaar kosten en levert hen geen enkel voordeel op. De taxatieverplichting is een disproportioneel zware maatregel voor de Nederlandse hypotheekmarkt. Vereniging Eigen Huis roept De Nederlandsche Bank (DNB) op om bij de European Banking Authority (EBA) op te komen voor de belangen van Nederlandse huiseigenaren en -kopers.



Vanaf juni 2021 zal een huiseigenaar voor iedere nieuwe hypotheek of wijziging van zijn lopende hypotheek, bijvoorbeeld voor een verbouwing of bij het oversluiten naar een lagere rente, eerst een traditioneel taxatierapport moeten laten maken. Nu volstaat in veel gevallen een veel goedkopere modelmatige taxatie of is een waardebepaling niet nodig.

Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis: "Een fysiek taxatierapport, waarbij de taxateur het hele huis opmeet en beoordeelt, kost 400 tot 500 euro. Omdat u dit straks voor elke hypotheekwijziging, hoe klein die ook is, opnieuw moet laten doen, kan je dit naar verloop van jaren heel veel geld gaan kosten. Maar aan die rapporten hebt u niets en al die extra taxaties gaan tot vertragingen leiden."

De nieuwe regels gaan in per 1 juni 2021 voor nieuwe hypotheken en een jaar later voor bestaande hypotheken, tenzij DNB voor het einde van deze maand bij EBA aangeeft op elementen van de richtlijn te willen afwijken. Dit is voor afzonderlijke landen mogelijk omdat de richtlijn geen wetgeving is. Maar DNB lijkt vooralsnog niet in actie te willen komen.



Modelmatig taxeren: binnen kaders goed en voordelig.

Voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek kunnen huiseigenaren sinds 2016 gebruik maken van een modelmatige online taxatiemethode. Geldverstrekkers accepteren deze taxaties voor hypotheken tot 90 procent van de waarde van de woning. Deze moderne werkwijze biedt veel voordelen. Er is geen huisbezoek nodig, het rapport is binnen een minuut digitaal beschikbaar en de kosten zijn met 25 tot 30 euro bescheiden. Minister Hoekstra van Financiën toonde zich al voorstander van modelmatig taxeren.

Voor sommige hypotheekmutaties is zelfs geen taxatie nodig, bijvoorbeeld als er voldoende overwaarde is waardoor de bank geen risico loopt. Bij een renteaanpassing accepteren veel geldverstrekkers de kosteloze WOZ-waardebeschikkingen van gemeenten. Als de EBA-regels van kracht worden vervallen al deze consumentvriendelijke mogelijkheden in één keer.



VEH: uitzondering op richtlijn is gerechtvaardigd

Vereniging Eigen Huis doet een dringend beroep op DNB om op te komen voor de belangen van de Nederlandse huizenbezitters, geldverstrekkers en een goed werkende taxatiebranche.

Het percentage wanbetalingen (defaults) op hypotheken in ons land behoort al vele jaren het laagste van Europa. Omdat de Europese richtlijn alleen van toepassing is op banken mogen verzekeraars en regiepartijen wel modelmatige waardebepalingen blijven accepteren. Deze marktverstoring vindt Vereniging Eigen Huis een argument om voor een afwijking van de taxatierichtlijn te pleiten .

DNB stelde vorig jaar vast dat er sprake is van een systematische overwaardering bij traditionele, fysieke woningtaxaties. Vaak heeft dit te maken met druk die de taxateur ervaart van belanghebbenden om een bepaalde waarde in het rapport op te nemen. Er moet gezocht worden naar nieuwe en onafhankelijke manieren om de waarde van de woning vast te stellen, zo concludeerde DNB toen.