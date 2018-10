 Beleggen of toch uw hypotheek aflossen?

Hoeveel van uw vermogen heeft u vrij te besteden? - Breng eerst in kaart hoeveel van uw vermogen écht vrij te besteden is. Hoeveel heeft nodig voor onverwachte uitgaven, vakanties en andere grote geplande uitgaven? Evi van Lanschot: "Laat dit bedrag op een spaarrekening staan. Het vermogen dat resteert kunt u gebruiken voor aflossing van uw hypotheek.’"





Door af te lossen op uw hypotheekschuld kunt u dit bedrag in de toekomst niet meer lenen in Box 1, en hebt u dus geen renteaftrek meer. Het gedeelte dat u afgelost hebt zit ‘vast’ in uw huis.



Betaal geen boete

Hoeveel mag u op uw hypotheek aflossen zonder boete? Als u wilt aflossen bekijk dan goed de voorwaarden van uw hypotheekverstrekker. Het kan zijn dat u bij extra aflossing boeterente verschuldigd bent. Die boeterente maakt aflossen veel minder aantrekkelijk.



Aflossen wordt minder aantrekkelijk

De komende tijd bouwt de overheid een belangrijk financieel voordeel voor huiseigenaren met een afbetaald huis af. De bestaande vrijstelling – ook wel de Wet Hillen genoemd – zorgt dat u met een (bijna) hypotheekvrij huis geen eigenwoningforfait betaalt. Deze belasting betaalt u als huiseigenaar over de waarde van uw woning. Het kabinet bouwt die vrijstelling in de komende 30 jaar in stapjes af. Iets om rekening mee te houden als u twijfelt tussen beleggen of aflossen.



Zoek uit wat het oplevert

Stel u heeft een hypotheek met een rente van vier procent. Dan lijkt uw rendement 4 procent, maar dat klopt niet helemaal. Bij het bepalen van uw rendement moet u namelijk ook rekening houden met de hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van uw inkomen kunt u een deel van de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw inkomen. Het netto-rendement is daardoor lager dan – in dit voorbeeld – vie procent. Ook bij beleggen draait het om het netto-rendement. Om het werkelijke rendement van beleggen te bepalen houdt u rekening met de vermogensrendementsheffing. Dit is de belasting die u over uw vermogen betaalt, boven de vrijstelling. Zo krijgt u een realistisch beeld van de werkelijke situatie.



Vrijheid en flexibiliteit

Het is verstandig goed na te denken of (gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek bij u past. Belangrijk is dat u zich hier comfortabel bij voelt. U kunt uw vermogen ook gaan beleggen, met de kans op een hoger rendement. Dit biedt vrijheid en flexibiliteit.