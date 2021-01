 Hypotheekaanvragen voor verbetering woning stijgen met 48 procent

2020 historisch jaar voor woningmarkt als gevolg van coronacrisis - In 2020 is het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers- en bezitters tot en met november met 24 procent gestegen. Vooral huizenbezitters waren actiever op de woningmarkt, ruim één derde van het aantal aanvragen was afkomstig van deze groep. Zo steeg het aantal mensen dat ervoor koos hun hypotheek over te sluiten explosief met 64 procent.



Hierdoor konden zij nog profiteren van een historisch lage rente. Ook het aantal hypotheekaanvragen voor de verbetering van de woning steeg sterk: met 48 procent in vergelijking met 2019, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Door de sterk stijgende huizenprijzen en de krapte op de huizenmarkt besluiten veel huizenbezitters niet te verhuizen, maar te investeren in de eigen woning. Doordat veel Nederlanders door corona thuiswerken, kiezen zij ook vaker voor een aanpassing van hun huis, bijvoorbeeld door met een extra (werk)kamer of uitbouw ruimte te creëren.



Uitzonderlijk jaar

2020 gaat de boeken in als een uitzonderlijk jaar voor de woningmarkt, waarbij verschillende records zijn verbroken. Hoewel een daling van het aantal hypotheekaanvragen door de coronacrisis werd verwacht, was juist het tegendeel het geval. Na de uitbraak van de crisis was een zeer sterke stijging zichtbaar van het aantal hypotheekaanvragen. Zo nam het aantal aanvragen in het tweede kwartaal met bijna de helft toe in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Bijna een kwart van de hypotheekaanvragen in 2020 was volgens De Hypotheker afkomstig van oversluiters. Zo wilden veel woningbezitters vanaf maart profiteren van de historisch lage hypotheekrente nadat de hypotheekrente licht steeg. In juli zette de daling opnieuw in waardoor er ook in het derde kwartaal aanzienlijk meer oversluiters (+32 procent) actief waren in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral 55-plussers (41 procent) en huizenbezitters in de leeftijd van 45 tot 55 (28 procent) kozen er dit jaar voor hun hypotheek over te sluiten. Doordat zij al langere tijd in hun koophuis wonen, profiteren zij van een lagere hypotheekrente als het einde van hun rentevaste periode in zicht komt wat lagere maandlasten oplevert.



Verbouwen en verduurzamen woning wint in 2020 sterk aan populariteit

Een andere belangrijke oorzaak van de sterke groei van het aantal hypotheekaanvragen is het aantal huizenbezitters dat besloot hun woning te verbouwen of verduurzamen. In vergelijking met 2019 groeide deze groep dit jaar met maar liefst 48 procent. Vooral in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar (32 procent) en 25 tot 35 jaar (24 procent) besloten veel huizenbezitters te investeren in de eigen woning. Vanwege de krapte op de woningmarkt en de sterk stijgende huizenprijzen kiezen zij er voor niet te verhuizen. Zo stegen de huizenprijzen het derde kwartaal met ruim elf procent en kost een gemiddelde woning nu een bedrag van 344.000 euro. De coronacrisis heeft het investeren in de eigen woning versneld, doordat veel woningbezitters vanuit huis werken en de behoefte aan meer ruimte is toegenomen. Bovendien kunnen woningeigenaren die de waarde van hun woning zien stijgen hun hypotheek tegen de huidige lage rente verhogen om deze overwaarde te benutten. Dit extra geld wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen of om het wooncomfort te vergroten.

De coronacrisis heeft een uitzonderlijke stijging van het aantal hypotheekaanvragen tot gevolg gehad. "Ondanks de huidige onzekerheid zijn zowel oversluiters als huizenkopers nog steeds actief op de woningmarkt. Dit is onder meer het gevolg van de coronacrisis, omdat veel mensen verwachtten dat de hypotheekrente juist sterk zou stijgen. Sinds juli is echter een dalende trend ingezet en in december heeft de hypotheekrente het laagterecord van maart zelfs verbroken," vertelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. "Door de steeds grotere schaarste aan betaalbare woningen en de almaar stijgende huizenprijzen kiezen veel huizenbezitters er daarom liever voor te investeren in de eigen woning om het wooncomfort te verhogen of hun huis te verduurzamen. Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich in 2021 voortzetten, aangezien de krapte op de huizenmarkt alsmaar toeneemt."