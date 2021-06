Twee op de vijf woningbezitters lossen extra af op hypotheek Coronacrisis heeft geen invloed op afweging om extra af te lossen - Bijna twee op de vijf Nederlandse huizenbezitters hebben tijdens de looptijd van hun hypotheek een extra aflossing gedaan. Meer dan een kwart (27 procent) van deze groep heeft op jaarbasis zelfs meer dan 20.000 euro extra afgelost. Door corona en de dalende consumptie die hiervan het gevolg is, wordt er meer dan ooit gespaard.



Opvallend is dat twee op de drie woningbezitters aangeven dat de coronacrisis geen rol heeft gespeeld bij hun afweging om extra af te lossen. Bijna één derde (31 procent) doet dit om de maandelijkse lasten te verlagen en 25 procent wil door extra af te lossen de restschuld op de woning verlagen. Daarnaast zegt ruim één op de vijf huizenbezitters (22 procent) dat zij hun spaargeld inzetten voor het doen van extra aflossingen, omdat zij hierover vrijwel geen rente ontvangen, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder 2.000 Nederlandse woningbezitters.



Meer gespaard dan ooit

In het afgelopen jaar is meer dan ooit gespaard. Zo kwam er in 2020 volgens de Nederlandsche Bank bijna 42 miljard euro bij op spaar- en betaalrekeningen van Nederlandse huishoudens. In 2019 was dit 21 miljard en in 2018 minder dan tien miljard. Dit komt voor een deel door de coronacrisis, maar tegelijkertijd staat de spaarrente nu zo laag dat veel Nederlanders op zoek zijn naar manieren om hun spaargeld te laten renderen. Extra aflossen op de hypotheek kan dan gunstig zijn. Zo kunt u door extra af te lossen de maandlasten aanzienlijk verlagen, doordat u minder rente over de hypotheekschuld hoeft te betalen. Voor huizenbezitters die meer dan 50.000 euro aan vermogen hebben, geldt daarnaast dat zij geen vermogensbelasting hoeven af te dragen als zij onder deze drempel uitkomen. Als u extra aflost, kun u in een lager risicoprofiel komen en betaal u minder risico-opslag aan de geldverstrekker (alleen bij niet-NHG hypotheken), wat op zijn beurt een neerwaarts effect heeft op de rente die u betaalt. Ten slotte kunt u door extra af te lossen de restschuld op de woning verkleinen als deze in waarde daalt.



Meer dan kwart huizenbezitters die kiest voor extra aflossen lost meer dan 20.000 euro extra af

Van de ondervraagde huizenbezitters heeft elf procent een hypotheek waarbij er wordt opgebouwd (een bankspaar-, spaar- of beleggingshypotheek), 31 procent heeft een hypotheek waarbij annuïtair of lineair wordt afgelost; negentien procent heeft een aflossingsvriu hypotheek en ruim een derde (38 procent) een combinatie van beide vormen. Iets meer dan een kwart van de huizenbezitters heeft nooit overwogen een extra aflossing te doen, terwijl dit voor 36 procent wél geldt. Maar liefst 39 procent van de woningbezitters heeft daadwerkelijk extra op de hypotheek afgelost. Van deze groep heeft 20 procent tussen 5.000 en 10.000 euro extra afgelost. Zeventien procent loste tussen 10.000 en 15.000 euro extra af en ruim een kwart (27 procent) zelfs meer dan 20.000 euro. Ook is bijna driekwart van de woningbezitters die eerder hebben afgelost van plan om dit vaker te gaan doen. Hiervan zegt één op de tien elke maand extra af te willen lossen, ruim de helft geeft aan dit elk jaar te willen doen en bijna een derde houdt het bij een eenmalige extra aflossing. Bij veel hypotheekverstrekkers mag u tot tien procent per jaar boetevrij extra aflossen op uw hypotheek. Bijna de helft van de ondervraagden die extra afgelost hebben, kiest er dan ook voor minder dan tien procent af te lossen. Als het mogelijk was dit boetevrij te doen, zou 22 procent wel méér dan tien procent willen aflossen.

"Voor huizenbezitters die hun maandlasten willen verlagen, kan het verstandig zijn extra op de hypotheek af te lossen, omdat u aan het einde van de looptijd altijd minder rente hebt betaald en flink op de maandlasten kunt besparen. Als u bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek hebt van 300.000 euro - op basis van twee jaarinkomens van 35.000 euro en 30.000 euro - met een rentevaste periode van tien jaar met NHG (1,02 procent) en u lost 10.000 euro per jaar af, scheelt dit op jaarbasis 336 euro. Dat betekent dat als u vijf jaar lang 10.000 euro per jaar - in totaal 50.000 euro - aflost, u na vijf jaar zo’n 150 euro netto per maand bespaart. Op jaarbasis is dat maar liefst 1.800 euro," rekent Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker, voor. "Belangrijk is alléén af te lossen als u (spaar)geld over hebt en dit niet binnen afzienbare tijd wil inzetten voor een ander doel. Want als u eenmaal hebt afgelost, zit uw geld ‘vast in stenen’. Ook is het belangrijk een goede afweging te maken wat een extra aflossing doet met uw belastbare inkomen, aangezien dit effect zal hebben op de hypotheekrenteaftrek en inkomstenbelasting."

