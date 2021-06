 Hybride werken na de pandemie? Zo richt u dat cloud-technisch in

Hybride werken is de nieuwe norm - Bij het uitbreken van de coronacrisis moesten IT-experts wereldwijd onder enorme tijdsdruk beslissingen maken om ervoor te zorgen dat iedereen zo snel en goed mogelijk thuis kon werken. Maar zijn de IT-noodoplossingen van toen echt optimaal, nu we er wat kritischer naar kunnen kijken?



Ruim een jaar geleden werden noodoplossingen bedacht voor het upgraden van brandbreedte, hardware-implementaties, licenties en werden er upgrades uitgevoerd. De basis is dus gelegd, maar hoe moet het nu verder voor het hybride werken na de pandemie. Raymond Vredenburg, Country Director Benelux en Nordics bij Lumen Technologies, legt uit waar IT-beslissers rekening mee moeten houden bij de inrichting van hun digitale omgeving.

Alhoewel de huidige pandemie nog steeds gaande is, hebben bedrijven nu meer tijd om opnieuw te evalueren en oplossingen in te zetten die helpen de prestaties en beveiliging te optimaliseren. "Deze oplossingen moeten cloud first-architecturen, samenwerkings- en kantoortoepassingen en een mix van eindgebruikerslocaties ondersteunen. Ze moeten hybride werknemers toegang bieden tot een reeks cloud-gebaseerde applicaties, zoals kantoorapplicaties en samenwerkingstools om hun werk effectief te kunnen doen," aldus Vredenburg.



Van datacenter naar cloudomgeving

Maar om deze tools te kunnen gebruiken, is er behoefte aan veilige, betrouwbare toegang tot cloudresources, waar bedrijven helaas niet altijd de juiste toegangsplatformen voor hebben. Gecentraliseerde hardware-gebaseerde remote toegangsplatformen zijn namelijk niet ontworpen om een cloud first-architectuur te ondersteunen. Ze zijn ontworpen voor een architectuur, waarbij het merendeel van de applicaties zich in een datacenter van het bedrijf bevindt. Vredenburg legt uit: "Wanneer iedereen thuis werkt, is er een remote toegangsplatform nodig dat computing ondersteunt in meerdere cloudomgevingen, de edge en on-premise, zowel publiek als privaat. Alleen op die manier kan een goede gebruikservaring voor werknemers worden gegarandeerd."



Voor een optimale inrichting, is het volgende nodig:



1. Een uniform beheer en rapportage

Zorg ervoor dat consistent beleidsbeheer en zichtbaarheid mogelijk is voor het hele personeelsbestand. Dit vermindert de complexiteit en biedt de mogelijkheid om een veilig netwerk te beheren, ongeacht de locatie van het eindpunt.



2. Opties voor client-, thin- en thick branch-eindpunttypen

Een hybride personeelsbestand vereist ondersteuning van een verscheidenheid aan eindpunten, van individuele externe gebruikers tot gedeelde werkomgevingen en grote kantoorpanden.



3. Flexibiliteit is cruciaal voor beveiliging

Het beveiligingsbeleid wordt bepaald door een reeks aan vereisten, waaronder eindpunttype, toepassingslocatie en onderliggende netwerkoverwegingen. Dit maakt dat flexibiliteit nodig is om de juiste beveiligingsmaatregelen te kunnen treffen, ongeacht het scenario.



4. Applicatiebewuste routing en trajectoptimalisatie

Het netwerkbeleid moet kunnen worden geconfigureerd om op slimme wijze toepassingen te ontdekken en te leiden op basis van prioriteit en prestatiecriteria. Daarnaast moet het de mogelijkheid hebben om onderliggende transportproblemen te beperken.



Hybride werken is de nieuwe norm

Waar voorheen het fysieke kantoor een gegeven was, blijkt nu uit onderzoek van Slack dat 72 procent van de werknemers de voorkeur geeft aan een hybride vorm – thuis en op kantoor. Dit heeft positieve effecten op de tevredenheid en werk-privébalans. "Het is daarom van groot belang dat bedrijven deze hybride (digitale) werkomgevingen ondersteunen met de juiste IT-inrichting, zodat medewerkers comfortabel hun werk kunnen doen, of dat nu vanuit huis is, op kantoor of waar dan ook" aldus Vredenburg.