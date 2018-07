 Werkgever verwacht bereikbaarheid tijdens vakantie

Maak optimaal gebruik van uw Out of Office reply! - In een tijd waarin flexibel werken in veel organisaties is doorgevoerd, en 57 procent van de medewerkers hier zelf invloed op heeft, blijft 45 procent van de medewerkers nog altijd worstelen met de mate van bereikbaarheid.



Ondanks dat flexibel werken bijdraagt aan werkgeluk, zien we nu ook de keerzijde hiervan. Echt even offline zijn, was niet eerder zo belangrijk als nu. Dit blijkt uit onderzoek, onder ruim 1500 werkgevers en werknemers tussen de achttien en 65 jaar, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Tele2. De telecomprovider pleit er daarom voor dat werkend Nederland volledig ‘uit staat’ op vakantie.



Flexibiliteit hand in hand met extra druk

De informatiestroom stopt nooit, er komen steeds meer zakelijke communicatiekanalen bij en het is makkelijker dan ooit om voortdurend bereikbaar te zijn voor collega’s, baas of klanten. Door de grote hoeveelheid mails en telefoontjes, voelt de helft (45 procent) van alle werknemers zich geleefd. Millennials (achttien-34 jaar) hebben hier meer last van (50 procent) dan hun oudere collega’s.



Werkgever wil dat medewerker altijd bereikbaar is

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van werkend Nederland, zelfs als de Out of Office reply aan staat, geregeld werkmail checkt. Iets wat in stand wordt gehouden, gezien de verwachtingen van werkgevers en collega’s. Bijna de helft van de werkgevers verwacht namelijk dat werknemers e-mail blijven checken op vrije dagen en óók collega’s vertrouwen hierop (24 procent).



Vakantieperiode vraagt om grenzen stellen

Vanwege de hoge verwachtingen van baas en collega’s, worstelt werkend Nederland met bereikbaarheid. ‘Uit staan’ wordt steeds lastiger. "Des te belangrijker dat de werkgever én werknemer duidelijke grenzen stellen aan bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode. Om die reden blazen wij de Out of Office reply nieuw leven in zodat Nederlanders de tool weer weten te vinden en in hun voordeel kunnen laten werken. Een kwart van Nederland (23 procent) weet de Out of Office reply namelijk helemaal niet te vinden en twee op de tien (vijftien-zeventien procent) gebruikt hem überhaupt nooit. Terwijl hier juist kansen liggen om duidelijkheid te verschaffen over de afwezigheid en even afstand te nemen van het werk. Met humor en iets eenvoudigs als de Out of Office gaan we zakelijk Nederland daar dit vakantieseizoen bij helpen,"aldus Barry Wissink, directeur zakelijke markt van Tele2.



Offline met een knipoog

Met de start van de zomervakantie voorziet Tele2 Nederland van handige, grappige en originele Out of Office replies, geschreven door Jordi van de Bovenkamp, komiek bij Badum! onder andere bekend van RTL Late Night en het programma Padoem Patsss, de one-liner show van BNN.



Hilarische Out of Office replies

Tijd om de werkweek wat leuker te maken! Tijd voor een spelletje:

Ben ik out, of office? Stuur uw antwoord retour en na mijn vakantie maak ik de winnaar bekend!



Ola, ik ben even op vakantie en ben 14 augustus weer terug.

Daar zit bijna geen woord Spaans bij.



Hi, this is my out-of-office. I’ll be back on the 14th of August.

Of zoals we in Nederland zouden zeggen:

Hi, dit is mijn uit-of-kantoor, ik ben er weer op 14 augustus.



Het begint met de ’S’ en het eindigt op de ’n’?

Sorry, ik ben even op vakantie en ben 14 augustus terug. Dan gaan we geen spelletjes meer spelen maar zal ik u meteen terug mailen. Tot dan!



Ik ben tot 14 augustus op vakantie. Voor dringende zaken kun je contact opnemen met… ja met niemand eigenlijk, want ik ben natuurlijk de baas. Da’s balen. Voor jou dan. Tot de 14e!



Normaal houd ik me vooral bezig met de kosten, maar tot 14 augustus met de Costa. Ik ben even op vakantie. Tot snel!