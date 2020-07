 Helft Nederlanders geen idee van eigen risico bij autoschade

Grote groep autobezitters ook niet bewust van beperkte keuze schadebedrijven - De zomervakantie staat voor de deur, maar dit jaar geen lange vluchten of verre bestemmingen. Veel Nederlanders kiezen deze zomer voor een autovakantie in eigen of buitenland. Maar de vraag is of zij goed voorbereid op reis gaan. Uit onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt namelijk dat 50 procent van de Nederlanders niet op de hoogte is van het eigen risico van hun autoverzekering.



Een kwart van de autobezitters weet überhaupt niet of zij eigen risico hebben bij hun autoverzekering. Daarnaast blijkt dat nog eens 25 procent wel op de hoogte is dat zij eigen risico hebben, maar niet het exacte bedrag hiervan weten. Met name jongvolwassenen (18-34 jaar) zijn niet goed op de hoogte, want bijna 70 procent geeft aan niet te weten of zij eigen risico bij hun autoverzekering hebben.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar het is ook niet voor alle autobezitters duidelijk bij welk schadeherstelbedrijf zij terecht kunnen met hun auto. Zo blijkt uit het onderzoek dat de helft (50 procent) van de Nederlanders ervan overtuigd is dat zij, al dan niet tegen extra kosten, zelf een garage mogen kiezen om schade te laten herstellen. Echter hebben de meeste autoverzekeraars hierover eisen opgenomen in hun polisvoorwaarden, waardoor klanten vaak gebonden zijn aan gecontracteerde schadeherstelbedrijven die verzekeraars vooraf selecteren. Niet iedereen is hiervan op de hoogte, want een kwart (25 procent) van de ondervraagden heeft geen idee of zij zelf een schadeherstelbedrijf mogen kiezen om hun auto te laten repareren.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht toe: "Verzekeraars gaan heel wisselend om met de vrijheid om zelf een schadeherstelbedrijf te kiezen. Als u niet op de hoogte bent van de voorwaarden van uw autoverzekering en u kiest zelf een garage dan kunnen de kosten flink oplopen tot snel €500 extra eigen risico. Als u schade hebt, check dan bij welke schadeherstelbedrijven u terecht kan om verrassingen te voorkomen. U vindt dit in de polisvoorwaarden van de verzekering, op de website van de verzekeraar of u kan contact opnemen met uw verzekeraar."



Pech in binnen- en buitenland

Dat sommige Nederlanders niet helemaal weten hoe het zit met hun autoverzekering en eigen risico bij schade, betekent niet dat zij onvoorbereid de weg op gaan. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 77 procent van de autobezitters een aanvullende inzittendendekking heeft afgesloten. Daarnaast is een derde ook nog extra verzekerd voor hulp bij pech. Dat autobezitters zich wel bewust zijn van de kans op autoschade en verzekeringen die u hiervoor kan afsluiten, blijkt uit de polisvoorwaarden die zij belangrijk vinden in hun autoverzekering:

Dekking bij letselschade voor inzittenden – 87 procent

Dekking bij schade aan autoruiten en bij diefstal – 84 procent

Dekking bij schade aan eigen auto – 81 procent Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het ook belangrijk dat hun verzekering hulp bij pech dekt, zowel in binnen- als buitenland. Bij schade buiten Nederland vindt een kleine 70 procent het belangrijk dat hun autoverzekering vervangend vervoer dekt of dat zij in ieder geval hun terugreis vanuit het buitenland vergoed krijgen door hun autoverzekeraar.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, geeft aan: "Als u op vakantie gaat met de auto, dan wilt u goed geholpen worden als uw auto kapotgaat of als u een ongeluk hebt. Er zit echter een groot verschil tussen de dekking die verzekeraars bieden als u tijdelijk zonder auto zit. 40 procent van de verzekeraars in ons onderzoek biedt vervangend vervoer aan bij schade in het buitenland, maar bij de andere staat u met lege handen. Gaat u dit jaar met de auto op vakantie buiten Nederland? Lees dan van tevoren in de polisvoorwaarden hoe uw verzekeraar hiermee omgaat. Zo gaat u goed voorbereid op reis."