 (Thuis)werkend Nederland staat te popelen om naar kantoor te gaan

Werkend Nederland kijkt uit naar weerzien collega's - Naar kantoor gaan was nog nooit zo populair: twee derde van (thuis)werkend Nederland (63 procent) staat te popelen om weer te gaan werken op kantoor. Ze kijken er vooral naar uit om hun collega’s weer te zien. Het idee dat ze straks weer naar kantoor mogen, maakt medewerkers nu al gelukkig.



Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder ruim 1.250 Nederlandse medewerkers die (gedeeltelijk) thuiswerken.



Collega’s maken gelukkig

Werk beslaat voor velen een groot deel van de week. Dan is plezier en geluk heel belangrijk. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor werkgeluk is volgens zestig procent van de medewerkers het hebben van leuke collega’s, dat bleek ook al eerder uit het HR Benchmarkonderzoek van Visma | Raet in 2018. Nu de ruime meerderheid (74 procent) overwegend vanuit huis werkt, is die voorwaarde voor werkgeluk afwezig. Nu hebben medewerkers soms geen idee waar hun collega’s mee bezig zijn (41 procent) en missen ze de verbondenheid met de organisatie (52 procent).

Marco Winkel, HR Director bij Visma | Raet: "Inmiddels raast het coronavirus al bijna een jaar over Nederland. Dat betekent dat we ook al bijna een jaar lang massaal onze kantoren mijden. Dit heeft impact. Alles wat het werk extra leuk maakt, zoals het praatu bij de koffieautomaat, de lunchwandeling of de vrijdagmiddagborrel, is weggevallen. Voor de afdeling HR is het nu een extra ingewikkelde taak om collega’s betrokken te houden en te binden." Afgelopen jaar zijn HR-professionals veel mooie initiatieven gestart om bij te dragen aan het werkgeluk en de verbinding. Neem bijvoorbeeld Moniek van Beckhoven, winnares van de HR-professional van het jaar-verkiezing. Zij zorgde er met haar collega’s voor dat de medewerkers binnen haar organisatie hun thuiswerkplek konden ‘pimpen’ om het werk leuker en makkelijker te maken. Winkel: "HR is altijd al een belangrijke schakel binnen de organisatie en dat geldt nu nog meer. Wat ons betreft verdient de hardwerkende HR-professional extra aandacht. Daarom initiëren wij de ‘Dag van de HR-professional’ op dinsdag 16 maart. Dan mag iedereen zijn of haar HR-collega’s in het zonnetu zetten."



De Dag van de HR-professional

Met de introductie van de ‘Dag van de HR-professional’ initieert Visma | Raet een officiële dag voor erkenning van het werk van HR-professionals. Via de speciale Dag van de HR-professional-website, die per 1 maart live gaat, kunnen werkgevers hun HR-collega’s iets extra’s geven. De dag van de HR-professional keert ieder jaar terug op de derde dinsdag van maart.