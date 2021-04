 Hybride werken nieuwe norm voor beursgenoteerde bedrijven

Sslechts dertien procent verwacht dat personeel tegen eind 2021 terugkeert naar een vijfdaagse werkweek op k - Onderzoek onder 250 beursgenoteerde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk van International Workplace Group (IWG), de grootste aanbieder van flexwerkplekken wereldwijd, laat zien dat 75 procent naar aanleiding van de coronapandemie op zoek is naar een hybride werkmodel, waarbij personeel steeds meer de mogelijkheid krijgt zowel thuis als op kantoor te werken.



De overige 25 procent is niet voornemens de bedrijfsvoering te veranderen.



Een hybride werkmodel

Het afgelopen jaar heeft de manier waarop organisaties werken drastisch veranderd. Bedrijven over de hele wereld beseffen nu dat hun personeel ook op afstand zeer betrokken en productief kan zijn, wanneer ze een hybride werkmodel gebruiken. In dit model bieden organisaties hun personeel de mogelijkheid thuis, op een lokaal (flex)kantoor en af en toe op een hoofdkantoor te werken. IWG voorspelt dat de toekomst van het werk zal draaien rond het concept van de 15-minute-city, waarin alle belangrijke voorzieningen binnen een korte reisafstand (vijftien minuten) van huis voorhanden zijn.

32 procent van de respondenten gaf aan dat al hun personeel momenteel op afstand werkt. Daarnaast zegt 40 procent juist dat ze deze flexibele manier van werken steeds meer accepteren om ouderschap of lichaamsbeweging overdag mogelijk te maken.



De toekomst is flexibel

Veel beursgenoteerde bedrijven zijn al overgestapt naar een meer gedecentraliseerde structuur en werken met het zogeheten ‘hub & spoke’-model (met een hoofdvestiging en meerdere lokale kantoren dichtbij de woonplaats van werknemers). Uit de enquêteresultaten blijkt dat slechts dertien procent voorspelt dat hun personeel tegen het einde van het jaar fulltime zal terugkeren naar kantoor. Als gevolg hiervan beoordelen bedrijven hun kantoorruimte opnieuw, waarbij 38 procent over de hele linie inkrimpt en 42 procent wil verplaatsen naar of investeren in een gedeeld kantoor. IWG heeft dit jaar tot dusver een half miljoen gebruikers aan zijn wereldwijde netwerk toegevoegd met nog een miljoen nieuwe gebruikers in de pijplijn. In maart dit jaar sloot IWG zijn grootste deal ooit met Nippon Telegraph and Telephone Corporation, om de 300.000 werknemers te laten werken vanuit een van de 3.500 werkplekken van IWG wereldwijd.



Ontsnappen aan de stad

De pandemie veroorzaakt een verschuiving onder kantoren in het stadscentrum. Bijna de helft van de bedrijven overweegt te verhuizen naar landelijke gebieden waar hun personeel woont. Daarnaast bleek uit het onderzoek van IWG dat een werkbasis dichter bij huis als een lange termijn-prioriteit wordt gezien onder werknemers. Verminderd woon-werkverkeer en meer gezinstijd worden hierbij als hoofdredenen genoemd. 77 procent van de werknemers geeft zelfs aan dat dichter bij huis werken een vereiste is voor een volgende baan.



Stijgende vraag IWG-kantoorruimte

In de afgelopen twee jaar zijn wereldwijd vrijwel alle nieuwe IWG-centra geopend in niet-stedelijke omgevingen en in regio's die wat verder van de grote stedelijke gebieden liggen. In vergelijking met het pre-Covid-tijdperk steeg de vraag naar IWG-kantoorruimte in voorstedelijke gebieden met 32 procent in het eerste kwartaal van 2021. De belangstelling voor landelijke kantoorruimte steeg in dezelfde periode met twintig procent.

"De pandemie heeft ons geleerd dat de effectiviteit van werknemers die thuiswerken sinds het begin van de pandemie gelijk is gebleven. Uit ons onderzoek blijkt dat hybride werken erg populair is en zal blijven onder werknemers en bedrijven. Werknemers hebben ervaren dat een enorme tijdsbesparing is om niet elke dag naar kantoor te moeten reizen," reageert Mark Dixon, oprichter en CEO van IWG. "Bedrijven hebben ingezien dat een hybride model niet alleen gelukkiger en meer betrokken werknemers betekent, maar ook een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengt. Deze verschuiving heeft de potentie om lokale economieën te transformeren; in 2019 voorspelden we al dat lokale economieën een fors financieel gewin hebben bij hybride werkpatronen. Deze pandemie heeft die trend alleen maar versneld, met waarschijnlijk een grotere impact op de lokale economie tot gevolg."