Nederlanders vol lof over eigen rijgedrag, maar geven anderen een onvoldoende

'Iedereen rijdt onveilig, behalve ik' - Ruim zeven op de tien Nederlanders hemelen het eigen rijgedrag op en vinden zichzelf als verkeersdeelnemer ‘goed’ of zelfs ‘uitmuntend’. Van medeweggebruikers hebben Nederlanders een minder hoge pet op: gemiddeld krijgen zij het rapportcijfer 3,1. Maar als het aankomt op theoretische kennis vertrouwt slechts acht procent van de Nederlanders erop opnieuw te slagen voor het rijexamen.



Volgens Athlon Nederland tijd voor actie: daarom biedt de mobiliteitsprovider vanaf 1 juni het online leer- en ontwikkelprogramma Athlon e-Driver twaalf maanden gratis aan voor heel rijdend Nederland.

Onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse weggebruikers, uitgevoerd door Motivaction, wijst uit: Nederlanders slaan zichzelf op de borst over hun eigen rijgedrag, maar keuren dat van medeweggebruikers voornamelijk af. 44 procent beoordeelt zichzelf als veiligere weggebruiker dan anderen. Jean-Pierre Vissers, algemeen directeur Athlon Nederland: "Iedereen rijdt onveilig, behalve ik, dat is het sentiment onder Nederlanders ten aanzien van verkeersveiligheid en rijgedrag. Maar verkeersveiligheid is ons gemeengoed; we zijn daarin allemaal een belangrijke schakel. Als mobiliteitsprovider voelen wij een grote verantwoordelijkheid op het gebied van verkeersveiligheid en zien het als onze taak om alle hulp te bieden om iedereen veilig op weg te helpen."



Athlon geeft jaar lang online rijtraining cadeau aan Nederland

Om bij te dragen aan de landelijke verkeersveiligheid en bewustwording geeft Athlon aan werkgevers de mogelijkheid hun personeel twaalf maanden lang gratis gebruik te laten maken van e-Driver. Maar ook de particuliere bestuurder kan hier gebruik van maken. Met dit online leer- en ontwikkelprogramma spijkeren weggebruikers hun kennis bij over verkeersregels via praktijkvoorbeelden. Ze krijgen elke zes weken nieuwe online trainingen en inzichten over het omgaan met afleiding in het verkeer, opfrissen van verkeersregels en beter anticiperen op verkeerssituaties. "Het creëren van een veilige werkomgeving is een zorgplicht voor werkgevers. Ook als deze zich op de weg bevindt. Voor de start van de coronacrisis was een derde van alle kilometers voor zakelijke doeleinden. Na ruim een jaar van vooral thuiswerken, is het een goed moment om aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en -bewustzijn. Ondanks dat u autorijden niet zo snel verleert, is het daadwerkelijk doen en bijblijven het allerbelangrijkst. Het is dan eigenlijk ook raar dat de meesten van ons bij het behalen van het rijbewijs, voor het laatst actief bezig zijn geweest met kennisvergaring. Terwijl de wegen alsmaar drukker worden en verkeersregels veranderen," aldus Vissers.



Tweederde beantwoordt deze vraag verkeerd

In het onderzoek legde Athlon een vraag voor die terugkomt in de Athlon e-Driver.



'Als u in de auto drie seconden bent afgeleid, omdat u bijvoorbeeld de radio wilde aanzetten, hoeveel meter heeft u dan afgelegd als u 100 km/uur rijdt?

5 meter 12 meter 45 meter 80 meter Juiste antwoord: 80 meter. U rijdt per seconde 27,77 meter. In drie seconden heeft u dus meer dan 80 meter afgelegd.

66 procent dacht dat het afgelegde aantal meters lager lag. Vijftien procent hiervan koos zelfs voor het antwoord 'twaalf meter', terwijl het werkelijke aantal afgelegde meters ruim zes keer zoveel is.



Kwart Nederlanders wil verplichte jaarlijkse rijtraining

De verwachtingen van de rol van werkgevers in het kader van verkeersveiligheid zijn hoog: 41 procent vindt dat hun werkgever MONO-rijden verplicht moet stellen of stimuleren en 22 procent verwacht duidelijke richtlijnen over veilig rijden. Er zijn ook Nederlanders die ervoor zijn om consequenties te verbinden aan verkeersveiligheid onder werktijd: dertien procent geeft aan dat zakelijk rijgedrag best onderdeel mag uitmaken van het beoordelingsgesprek. Als een werkgever online trainingen op het gebied van verkeersveiligheid zou aanbieden, geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan hier gebruik van te maken. Een kwart vindt zelfs dat alle weggebruikers verplicht één keer per jaar een rijtraining zou moeten volgen. Momenteel is het percentage Nederlanders dat weleens een online training volgt slechts acht procent.