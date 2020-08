 Opengooien autodeur blijft link voor fietser

Open uw auto bij voorkeur met uw rechterhand - Het foutief openen van autodeuren levert elk jaar nog steeds veel letselschadeslachtoffers onder fietsers op. Hersenschuddingen en bebloede knieën, maar ook gebroken armen, benen, heupen en ellebogen zijn vaak het resultaat. Amsterdam doet er wat aan, en heeft al speciale fietsstraten en schampstroken. Een autofabrikant komt met een Exit Warning om ‘portierincidenten’ te voorkomen.



Gebaseerd op honderden dossiers van letselschade onder fietsers, de afgelopen tien jaar behandeld, concludeert letselschadebureau JBL&G dat ruim een kwart van het aantal zaken met autodeuren heeft te maken. Bij de rest gaat het bijvoorbeeld om eenzijdige ongelukken, voorrangsfouten, malheur door het wegdek of obstakels, of aanrijdingen met tegemoetkomend verkeer. JBL&G is het grootste bureau van Amsterdam, maar werkt ook landelijk.



Ongeluk

Eigenaar Steffy Roos de Maine van JBL&G: "De politie noteert niet of nauwelijks waardoor fietsers gewond raken, en ook ziekenhuisregistraties die dit bijhouden zijn er vaak niet. Nu wij de gegevens van de laatste tien jaar bij elkaar hebben gezet, ons eerste decennium als bureau, is pas goed duidelijk hoe groot het aandeel portierongelukken eigenlijk is. Meer dan een kwart! Schrikbarend, vonden wij, want het zijn stuk voor stuk altijd erg ingrijpende ongevallen, die je zomaar opeens uit het niets overkomen, die volkomen onnodig zijn, maar waardoor u soms wel maanden uit de running kunt blijven. In de grote steden is het logischerwijs vaker raak dan in de provincie, maar ook daar gebeurt het regelmatig."

Amsterdam is samen met onder meer de Fietsersbond bezig de stad veiliger en aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers, en heeft al diverse ‘fietsstraten’ waar de auto ‘te gast’ is. Die worden nu ook voorzien van ‘schampstroken’: dubbele belijning links naast de geparkeerde auto’s, ten teken dat u daar maar beter niet kunt fietsen.



Exit Warning en Dutch reach

Autofabrikant Ford is aan het testen met het systeem Exit Warning: knipperende leds in het portier en de buitenspiegel die passerende fietsers moeten waarschuwen, terwijl de bestuurder een hoorbaar signaal krijgt bij gevaar tijdens het uitstappen. Nog een stap verder is een systeem waarbij de deur niet eens opengaat wanneer er iemand nadert.

Intussen maakt de zogeheten ‘Dutch reach’ steeds meer opgang, de onder meer door een filmpje van de BBC met een client van JBL&G beroemd geworden ‘Hollandse greep’ om als bestuurder het portier te openen. Niet met de dichtstbijzijnde linkerhand, maar juist expres met de rechter, zodat het hoofd al automatisch naar links draait, waar eventuele fietsers vandaan kunnen komen. In diverse Amerikaanse staten hoort de Dutch reach standaard bij de rijles. Sinds vorig jaar doen ze er ook in Spanje aan, waar automobilisten nu ook geleerd wordt de auto te openen ‘a la Holandesa’.