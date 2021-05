 ‘Nudging’: een duwtje in de rug naar meer welzijn en productiviteit

Stimuleer uw medewerkers ook op afstand - Nu organisaties werken aan het heropenen van kantoren en starten met plannen voor de adoptie van een hybride werkomgeving, geeft Sebo Wijnberg, General Manager Frankrijk, België en Nederland bij Avanade, aan hoe de 'Nudge'-theorie u helpt om ongeacht de locatie waar ze werken, het beste uit uw werknemers te halen.



Organisaties weten al enige tijd dat ze meer moeten werken op basis van data en inzichten die daaruit wordt verkregen. De grootste uitdaging is echter hoe u dit kunt omzetten in acties die uw organisatie vooruit helpen in het tempo en de schaal waarop u wil opereren.

Satya Nadella zei vorig jaar al: "We hebben in twee maanden tijd, twee jaar aan digitale transformatie gezien." Maar veel bedrijven veranderden maar langzaam. Toen de lockdowns werden afgedwongen en werken op afstand de norm werd, raakte de productiviteit in een dip, omdat werknemers zich een nieuwe manier van werken eigen moesten maken. "Het is precies hier waar de Nudge-theorie van nut kan zijn en mensen en organisaties kan helpen," zegt Wijnberg. "Het is algemeen bekend dat mensen niet houden van verandering. Maar door data en AI te combineren met gedragswetenschap, zijn managers in staat werknemers aan te sporen of te ‘nudgen’, bepaalde werkwijzen toe te passen die hen kunnen helpen hun doelen sneller te bereiken."



U kunt er niet van uitgaan dat medewerkers een hybride omgeving zullen omarmen

"We hebben van het afgelopen jaar geleerd dat het ongeveer negen maanden kost om je aan te passen aan fulltime werken op afstand. Veel mensen zijn nog steeds niet volledig productief in deze omgeving. Maar je kunt er ook niet zomaar van uitgaan dat medewerkers het prettig vinden om terug te keren naar kantoor of over te schakelen naar een hybride manier van werken. Wat organisaties moeten beseffen, is dat, tenzij je mensen leert hoe ze in een nieuwe omgeving moeten werken en hen helpt hun werkmethoden aan te passen, velen nooit hetzelfde productiviteitsniveau zullen bereiken. Dit is waar de Nudge-theorie van cruciaal belang wordt, omdat het gaat om het helpen van werknemers om hun gedrag op subtiele wijze te veranderen. We willen niet dat mensen weer naar kantoor gaan om samen te werken zoals ze altijd hebben gedaan, organisaties hebben de verantwoordelijkheid hun werknemers mee te nemen in een proces van aanpassing aan een nieuwe manier van werken."

Door een Nudge-theorie platform te combineren met tools die dagelijks worden gebruikt zoals Microsoft Outlook en Teams, voelen werknemers zich niet onder druk gezet en blijft hun welzijn behouden. Werknemers profiteren van minder afleiding en krijgen op de juiste momenten gepersonaliseerde ‘nudges’, waardoor ze worden aangemoedigd om kleine veranderingen aan te brengen om hun werkgedrag te verbeteren. Simpele voorbeelden zijn onder meer automatische notificaties om geen e-mails te verzenden buiten de kantooruren, of om vrije tijd te reserveren om te leren of te sporten, waarvan bekend is dat dit helpt het stressniveau te verminderen. De nudge-theorie kan helpen een meer positieve werkcultuur te bevorderen voor een wereldwijd remote personeelsbestand.



Ontbreken van ontmoetingen

Wijnberg: "Een van de merkbare effecten van het afgelopen jaar was dat innovatie werd belemmerd door het ontbreken van ontmoetingen bij het koffieautomaat met mensen buiten je team die nieuwe ideeën en andere manieren van denken op gang brengen. Hoewel mensen hopen uiteindelijk terug te keren naar kantoor, zal dit in veel gevallen een gefaseerde aanpak zijn en zullen die toevallige ontmoetingen nog steeds niet terugkeren, aangezien veel bedrijven hybride werkomgevingen adopteren. Zonder te weten wanneer mensen aan het werk zijn, kunnen collega's elkaar weken of maanden nog steeds niet zien. De ‘nudge’-theorie kan hier wederom bij helpen. Zo kan het Nudge Platform waarschuwen wanneer teamleden op kantoor zijn, ook als mensen virtueel vergaderen maar allemaal fysiek op kantoor zijn, kan het Nudge Platform automatisch een passende vergaderruimte boeken. In de toekomst verwachten we dat er nieuwe kantoorcampussen en ontwerpen worden gecreëerd om mensen aan te moedigen beter te werken in deze hybride omgeving."



Uitdaging

De uitdaging is ervoor te zorgen dat deze technologie niet wordt gebruikt om werknemers te ‘bespioneren’. Voor de Nudge-theorie is vanaf het begin nagedacht over de ethiek achter het gebruik van gedragswetenschap, of dat nu rond data privacy is of om te bepalen welke gedragskenmerken moeten worden aangemoedigd. Nudges gaan over het verwijderen van de ruis, het versterken van het juiste gedrag en uiteindelijk het geven van herinneringen aan medewerkers op het juiste moment zonder dat het een 'zeur'-platform wordt. Uiteindelijk komt dit terug op de waarden van de organisatie en de technologie die op de juiste manier, voor het juiste doel en met de juiste intentie wordt gebruikt.

"Oplossingen die zijn gebaseerd op de Nudge-theorie hebben het potentieel gedrag te transformeren," vindt Wijnberg. "Van het verbeteren van salescapaciteit, veerkracht, of zelfs het verbeteren van leiderschap of de effectiviteit van managers na de training. Elke medewerker is uniek en door gebruik te maken van de kracht van AI kunnen deze oplossingen hyper gepersonaliseerd worden om iedere medewerker te helpen het beste uit zichzelf te halen."