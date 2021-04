 Twee derde bedrijven wijzigt bedrijfsmodel om werknemerservaring te verbeteren

Bijna helft bedrijven plant tech-investeringen om werkplek te verbeteren - Twee derde (66 procent) van de bedrijven in de EMEA-regio is van plan om een ander bedrijfsmodel in te voeren dan vóór de Covid-19-pandemie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Unisys. Een meerderheid (61 procent) van de organisaties stelt dat nieuwe modellen bedoeld zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om meer productiviteit te realiseren (47 procent).



Bijna twee derde (64 procent) zegt dat de belangrijkste drijfveer het creëren van een betere algehele werknemerservaring is. De resultaten van dit onderzoek staan in het whitepaper "Digital Workplace Insights™: Seeking Digital and Experience Parity to Support the Hybrid Workforce" van IDC, dat gesponsord is door Unisys.



Zorgen over remote werken verschillen aanzienlijk

Over het algemeen zijn werknemers positiever over de nieuwe werksituatie dan zakelijke beslissers. Een derde (33 procent) van de werknemers ziet helemaal geen of slechts enkele merkbare uitdagingen die gepaard gaan met werken op afstand. Zakelijke beslissers maken zich meer zorgen, met name over de praktische aspecten die komen kijken bij het remote werken. Zo maakt 38 procent van de zakelijke beslissers zich druk over zowel communicatie en samenwerking, als een gebrek aan zichtbaarheid voor het management en mogelijke problemen bij de toegang tot gegevens. Dit staat tegenover respectievelijk slechts 24, 7 en elf procent van de werknemers die zich hier zorgen over maakt.



Productiviteit blijft hoog

Ondanks hun bezorgdheid vindt twee derde (66 procent) van de zakelijke beslissers werken op afstand even productief – of zelfs productiever – dan werken vanuit een bedrijfslocatie. Om hiervan te profiteren, is 42 procent van de bedrijven van plan om gerichte investeringen te doen. Zo willen ze groei genereren en innovatie stimuleren om te kunnen gedijen in een post-Covid-tijdperk. Hierbij worden 5G (48 procent), IoT (46 procent), AI (52 procent) en moderne beveiligingsplatforms (40 procent) gezien als de grootste voordelen voor de werkomgevingen van organisaties in de komende vijf jaar.

"De echte uitdaging voor IT is het realiseren van een gelijkwaardige ervaring voor alle werknemers, ongeacht op welke locatie ze werken," zegt Kevin Turner, EMEA Digital Workplace Strategy Lead bij Unisys. "Dit betekent dat alle werknemers altijd en vanaf ieder apparaat in staat moeten zijn om een eigen manier van werken te vinden die productiviteit en innovatie stimuleert. AI, automatisering, analytics en proactieve probleemoplossing maken deel uit van een bredere reeks technologieën en processen die nodig zijn om dit te bewerkstelligen. Dit onderzoek laat zien dat veel bedrijven vooruitdenken door een werkplek te creëren die niet alleen productiever, maar ook beter voor hun werknemers is."

"Een van de dingen die we in 2020 gezien hebben, is dat de meeste organisaties hun technologie, processen en beleid snel aanpasten om hybride manieren van werken te ondersteunen," aldus Holly Muscolino, research vice president, content strategies and the future of work bij IDC. "Inmiddels weten we dat er voor de meesten geen terugkeer zal zijn naar de bedrijfsmodellen van 2019. Wereldwijd gezien blijven werknemers op afstand bijna een kwart van de beroepsbevolking uitmaken, zij het met enige verschillen tussen sectoren. Een hybride personeelsbestand zal dus van blijvende aard zijn. Daarom is het belangrijk dat organisaties de tijdelijke veranderingen die ze in 2020 hebben doorgevoerd, permanent maken."