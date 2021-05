 Vertrouwen van managers in medewerkers tijdens thuiswerken is groot

Managementstijl door corona niet veranderd - Het merendeel van de managers maakt zich tijdens het thuiswerken geen zorgen over de productiviteit van zijn medewerkers. Slechts vijftien procent controleert regelmatig of medewerkers wel daadwerkelijk aan het werk zijn. Ruim een vijfde (21 procent) is zelfs van mening dat zijn team te veel werkt.



Dit blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. Een kleine groep gaat het managen op afstand wat minder goed af. Zo geeft veertien procent aan de controle in zijn managementrol te zijn verloren tijdens het thuiswerken. Ook heeft zestien procent zijn medewerkers het afgelopen jaar nauwelijks gesproken door de coronacrisis.



Coachen en organiseren blijven belangrijk

De coronacrisis lijkt de managementstijl van managers niet aanzienlijk te hebben veranderd. Managers zien zichzelf sinds de coronacrisis voornamelijk als een coachende manager (48 procent), gevolgd door het zijn van een organiserende manager (27 procent). Het zijn van een leidende (veertien procent) en ondernemende manager (tien procent) is minder populair. Dit was voor de coronacrisis ook zo. Werkend Nederland lijkt hier min of meer hetzelfde over te denken. Uit Het Nationale Management Onderzoek blijkt dat werkenden hun managers vooral als coachend (35 procent) en organiserend (26 procent) bestempelen. Minder vaak zien ze hun managers als een ondernemende (22 procent) of leidende manager (zeventien procent).

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Het doet me goed dat het vertrouwen van managers in hun team zo hoog is. Het is belangrijk om dit vertrouwen als manager ook uit te spreken. Zorg daarnaast dat u goed in contact blijft met medewerkers. Houd een vinger aan de pols, zoek elkaar regelmatig op en luister naar elkaar. Dit zijn voornamelijk zaken die vallen onder de rol van de coachende manager. Deze rol is altijd belangrijk, maar momenteel misschien nog wel meer dan normaal. Zeker nu is het cruciaal om op de hoogte te zijn van hoe het met een medewerker gaat. Alleen op die manier kunt u op tijd hulp of ondersteuning bieden waar nodig."