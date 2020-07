 Flexibel werken noodzakelijk voor nieuwe manier van samenwerken

Slimmer vormgeven van werkgebruiken, -ruimten en -culturen draagt bij aan het inspelen op crises - Plantronics, Inc. (‘Poly’ – voorheen Plantronics en Polycom) publiceert een nieuw rapport over de reactie van bedrijven op de coronacrisis. Het rapport beschrijft de verschuiving van ‘werkplek’ naar ‘werkdoel’, de herinrichting van de bedrijfsvoering en de nieuwe manier van werken.



Van co-working-locaties aan de rand van de stad tot ergonomische thuiskantoren en virtuele koffiedates: de effecten van deze pandemie luiden samen een nieuw tijdperk in van flexibel werken.

Het Poly-rapport Hybrid Working: Creating the ‘next normal’ in work practices, spaces and culture werd gemaakt in samenwerking met experts op het gebied van de toekomst van het werken, werkplekontwerp en psychologie. Het stippelt de route uit naar het ‘nieuwe normaal’; een nieuw tijdperk waarin medewerkers profiteren van flexibiliteit en keuzevrijheid en bedrijven floreren dankzij gemotiveerde, collaboratieve en productieve teams.

Darrius Jones, executive vice president en chief strategy officer bij Poly: "De nare gevolgen van de coronacrisis bieden voor bedrijven ook kansen om de toekomst van het werk anders in te richten. Het nieuwe normaal is volledig gericht op het mainstream maken van flexibel werken om in de toekomst beter bestand te zijn tegen crises. Het gaat dan om flexibel werken op meerdere locaties, met prettige, productieve werkplekken die aansluiten op de manier van werken van iedere medewerker."



Werkgebruiken na de lockdown

Door de coronapandemie hebben bedrijven de kans om de werkgebruiken onder de loep te nemen en te bekijken wat ‘werk’ nu echt betekent. Bij flexibel werken horen:

Nieuwe werkpatronen – nieuw werkbeleid dat medewerkers flexibiliteit biedt omtrent hun werkplek en -uren

Resultaatgericht werken – niet langer focussen op de uren en de locatie, maar op productiviteit en resultaat

– niet langer focussen op de uren en de locatie, maar op productiviteit en resultaat Geoptimaliseerde investering – verder kijken dan het bestaande kantoor en overal collaboratieve, door technologie ondersteunde persoonlijke werkplekken creëren Tom Cheesewright, applied futurist en mede-auteur van het Poly-rapport: "Al voordat de pandemie de kop opstak, veranderde de manier van werken omdat ook bedrijfsvoering in zijn algemeenheid aan het veranderen is. Er zijn nog maar weinig bedrijven die niet al met verandering bezig zijn, en dus vormt technologie voor de meesten geen drempel meer. Maar de lockdown toont wel de behoefte aan investering in belangrijke onderdelen van flexibel werken zoals cultuur en gedrag. Een flexibele werkomgeving die voldoet aan de behoeften van alle medewerkers is de toekomst. Deze werkplek biedt ze de meest fijne werkervaring en zorgt er zo voor dat ze maximale waarde opleveren voor de organisatie."



Hybride werkplekken

In het rapport onderzoekt Sarah Susanka, architect en auteur van de succesvolle boekenserie Not So Big®, waarom het creëren van de beste omgeving voor medewerkers om hun productiviteit en samenwerking te bevorderen essentieel wordt voor het nieuwe tijdperk van flexibel werken. Volgens het Poly-rapport krijgen we vanaf 2020 te maken met de volgende belangrijke wereldwijde trends voor hybride werkplekken:

Thuiskantoren krijgen net zo veel aandacht als de keuken – ergonomisch ingericht en omgetoverd tot een inspirerende plek

De toename van co-working – organisaties zullen investeren in co-working-locaties aan de rand van grote steden om talent aan te trekken. Samenwerkingen in teams en sociale connecties met collega’s en anderen leiden tot kruisbestuiving van ideeën, met innovatie als gevolg

Stadsgezichten van metropolen zullen veranderen – kantoorgebouwen zoals we ze nu kennen, zullen waarschijnlijk verdwijnen. Echter, de stad als levendige sociale structuur blijft bestaan, waarbij de stadsvoorzieningen fungeren als verlengstuk van kleinere eenpersoonsappartementen (zo worden restaurants als het ware een verlengstuk van de keuken en eetkamer) Culturele verandering in goede banen leiden

Megan Reitz, professor of leadership and dialogue aan de Hult Ashridge Business School, is ervan overtuigd dat bedrijven fundamentele gewoonten moeten vastleggen in het DNA van hun teamcultuur. Zo kunnen ze teams die flexibel werken samenbrengen en ervoor zorgen dat medewerkers van zich kunnen laten horen. Om er daarnaast voor te zorgen dat teams flexibel, innovatief, ethisch en begaan zijn, moet een werkcultuur er volgens het Poly-rapport als volgt uitzien:

Inclusief – diverse teams presteren beter, maar u moet de verschillen wel op de juiste manier kunnen inzetten en waarderen

– diverse teams presteren beter, maar u moet de verschillen wel op de juiste manier kunnen inzetten en waarderen Onderzoekend – ‘one-size’-management past niet bij iedereen. Medewerkers reageren verschillend op flexibel werken en managers moeten zichzelf aanwennen onderzoekend en nieuwsgierig te zijn en voldoende vragen te stellen

Resultaatgericht – we zien dat het doel steeds meer centraal komt te staan. Deze focus op impact zal fungeren als kompas in tijden van verandering en zorgen voor een betekenisvollere werkplek

Jones: "Technologie zal een belangrijke rol spelen in het creëren van het nieuwe normaal. Technologie ondersteunt nieuwe workflows tussen mensen en plekken en maakt probleemloze communicatie en samenwerking mogelijk, zodat virtuele teams gemotiveerd en betrokken zijn. Als we reageren, herontwerpen en herinrichten kunnen we de uitdaging tackelen en constant meegroeien als zich nieuwe veranderingen voordoen."



Het Poly-rapport is hier te downloaden.