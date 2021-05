 Investeren in vitaliteit sleutel tot aantrekken en behouden van talent

Door te investeren in vitaliteit zorgt u voor veerkracht binnen de organisatie - Nederlandse werkgevers zien investeringen in vitaliteit als cruciaal bij het winnen van de ‘war for talent’ waar veel organisaties mee kampen. Ruim zes op de tien werkgevers (62 procent) denkt dat deze investeringen een positieve impact hebben op het verhogen van de medewerkerstevredenheid, vier op de tien (39 procent) ziet eenzelfde positieve impact op het aantrekken van talent.



Nog eens één op de drie (29 procent) denkt dat dit het behoud van medewerkers versterkt. Talentvolle medewerkers aantrekken en behouden vormt überhaupt de topprioriteit voor een meerderheid van Nederlandse werkgevers (51 procent) en wordt tevens als grootste factor gezien die een negatieve impact kan hebben op de business (46 procent).

Dat blijkt uit Aon's 2021 Global Wellbeing Survey, uitgevoerd in samenwerking met Ipsos. Hierin werd onderzocht hoe werkgevers omgaan met het thema vitaliteit en welke impact een vitaliteitsprogramma heeft op de prestaties van medewerkers binnen de organisatie. In totaal werden 1.648 organisaties wereldwijd, waarvan 205 in Nederland, bevraagd op diverse thema’s rondom vitaliteit aan de hand van vijf pijlers: financieel, emotioneel, sociaal, fysiek en professioneel.



Vitaliteit als katalysator

Bij het merendeel van de respondenten staat vitaliteit op de agenda: wereldwijd biedt 87 procent vitaliteitsinitiatieven, in Nederland zelfs 89 procent. Toch heeft slechts 55 procent van de werkgevers wereldwijd een aparte vitaliteitsstrategie, in Nederland zelfs maar 48 procent. Een structurele visie op vitaliteit ontbreekt dus nog vaak. Opmerkelijk, omdat het belang van het thema door vrijwel alle werkgevers wordt erkend.

Vitaliteit wordt namelijk gezien als een belangrijke katalysator voor de organisatie, zoals bij het aantrekken van talent en het behouden van eigen medewerkers. Gevraagd naar welke thema’s vitaliteit kan verbeteren, werd door 62 procent van de Nederlandse werkgevers aangegeven dat dit het verbeteren van de medewerkerstevredenheid is. Het verbeteren van de werk-privébalans (54 procent) en verminderen van stress onder medewerkers (47 procent) maken de top drie compleet.

Bas van der Tuyn, Director Aon's Health Solutions bij Aon, ziet in deze uitkomsten de bevestiging dat het belang van gezondheid en vitaliteit niet wordt onderschat: "Het onderzoek toont aan dat veel werkgevers vitaliteit op de agenda hebben staan en onderkennen dat het hun organisatie op vele thema’s beïnvloedt. De volgende stap is het strategisch inbedden van vitaliteit in de organisatiecultuur en niet slechts met losse initiatieven te proberen de veerkracht onder medewerkers te bevorderen."



Vitaliteit zorgt voor veerkracht, continuïteit en groei

Vergeleken met werkgevers in de EMEA-regio en wereldwijd, leggen Nederlandse werkgevers meer nadruk op de relatie tussen vitaliteit en de ‘war for talent’. Problemen bij het aantrekken van talent wordt namelijk gezien als hét onderwerp dat de business negatief kan beïnvloeden, meer dan veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving.

Van der Tuyn: "Werkgevers beseffen dat het niet langer voldoende is om een aantrekkelijk salaris te bieden om toptalent te werven. Wanneer iemand een nieuwe functie overweegt, zal hij of zij kijken naar het totaalpakket aan flexibele arbeidsvoorwaarden dat geboden wordt. De mate van flexibiliteit en ruimte om u eigen werkdagen in te richten, benefits op het gebied van gezondheid en beweging, dit soort zaken spelen een steeds belangrijkere rol bij de keuze voor een werkgever. Werkgevers zullen dus echt moeten investeren in de veerkracht van hun organisatie. Lukt werkgevers dit niet, dan kan dit uiteindelijk ten koste gaan van de veerkracht van eigen medewerkers en de continuïteit en groei."

Slechts een kwart van de Nederlandse werkgevers meet wat het effect is van hun investeringen in vitaliteitsbeleid op het gebied van personeelsbehoud. Het effect op medewerkerstevredenheid wordt door 70 procent onderzocht en is daarmee het hoogst gemeten thema. Als tweede komt het effect van vitaliteitsinitiatieven op verzuim (51 procent). Van der Tuyn: "Dit laat zien dat er nog ruimte is om meer op basis van data te werken bij het nagaan van het effect van vitaliteit. Door goed te kijken naar de beschikbare data in de organisatie, kan veel meer worden geanalyseerd dan werkgevers wellicht denken. Door zo met gezondheid en vitaliteit om te gaan, zorgt u op lange termijn echt voor veerkracht binnen de organisatie."