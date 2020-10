 Helft werkgevers laat potentieel medewerkers liggen

Bijna de helft van de vitaliteitsprogramma’s mist belangrijke aandachtsgebieden - 54 procent van de medewerkers in Nederland vindt dat werkgevers hen onvoldoende tot hun recht laat komen. Daarnaast is 35 procent van de respondenten onzeker over hun huidige baan en voelt 46 procent geen sterke verbondenheid met hun werkgever. Deze drie elementen drukken een stevige stempel op vitaliteit en de weerbaarheid van medewerkers, met verminderde gezondheid, lagere productiviteit en een gebrek aan motivatie als gevolg.



Dat blijkt uit het onderzoek Veerkracht voor de Toekomst van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Voor het onderzoek werden 2.500 medewerkers (80 procent) en werkgevers (twintig procent) in Nederland, het Vereniging Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Spanje ondervraagd.



Veerkracht in Nederland iets hoger dan in de rest van Europa

Hoewel de cijfers zeker voor verbetering vatbaar zijn, scoort Nederland op een aantal punten iets beter dan de rest van Europa. Gemiddeld voelen twee op de vijf medewerkers zich onzeker over hun baan en worstelt 70 procent van de medewerkers met weerbaarheid. Dat geldt in Nederland voor 65 procent van de ondervraagden. "Ook al zien de cijfers er in Nederland iets beter uit, het is nog steeds zorgelijk dat zoveel medewerkers zich niet veilig genoeg voelen, een gevoel van saamhorigheid missen en zich niet volledig kunnen ontwikkelen. Hoe hoger de weerbaarheid, hoe beter medewerkers zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden, stressbestendig zijn, gemotiveerd en productief blijven. Dat is zeker in tijden van een coronacrisis van essentieel belang," zegt Bas van der Tuyn van Aon Health Solutions. "De inzet op veerkracht is niet ingegeven door corona. Het onderzoek Veerkracht voor de Toekomst is opgezet vóór de pandemie vanuit het beeld dat er veel dynamiek is rondom organisaties. Denk aan de toegenomen wereldwijde concurrentie, de invloed van technologie, oplopende zorgkosten en het feit dat we met meerdere generaties op de werkvloer actief zijn. Dit vraagt iets van veel organisaties en medewerkers, daarom vonden wij dat een verdiepend onderzoek naar succesfactoren van belang is."



Investeren in vitaliteit helpt, maar wel met de focus op de juiste elementen

De meerderheid van de werkgevers (80 procent) ziet de voordelen van vitaliteitsprogramma’s en ruim de helft (55 procent) is de komende jaren van plan hier meer in te investeren. Van der Tuyn: "Het hebben van een vitaliteitsprogramma is één ding, maar hoe u daar vervolgens invulling aan geeft, maakt uiteindelijk het verschil. Eerder onderzoek wijst namelijk uit dat vijf pijlers van belang zijn in een breed vitaliteitsprogramma: fysiek, sociaal, emotioneel, financieel en professioneel." Nog niet alle werkgevers richten hun vitaliteitsprogramma’s over de volle breedte in. In 47 procent van de programma’s in Nederland missen twee of meer van de bovengenoemde pijlers. Daarmee scoren Nederlandse werkgevers wel weer iets beter dan hun Europese collega’s, waar de meerderheid geen brede aandacht heeft voor vitaliteit binnen de organisatie.