 Ziekteverzuim kan flink omlaag door vitaliteit medewerkers te stimuleren

Fitte medewerkers zijn van onschatbare waarde - Uit onderzoek van SmartVitaal blijkt dat medewerkers met een gezonde levensstijl 30 procent productiever zijn. Daarnaast zorgen vitale medewerkers voor twintig procent reductie van het ziekteverzuim.



Dit betekent dat fitte medewerkers voor organisaties van onschatbare waarde zijn. Het terugdringen van verzuim staat dan ook hoog op de agenda van HR-professionals. Het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Raet laat zien dat verzuim (52 procent) na het behouden van talent (55 procent) de belangrijkste indicator is die het succes van een afdeling bepaalt.



Terugdringen verzuim

Suzanne van Pelt, directeur en oprichter van SmartVitaal, vertelt hoe belangrijk het is dat werkgevers investeren in de vitaliteit van hun medewerkers: "Vitale medewerkers leveren winst op voor bedrijven. Ze zijn gemotiveerder, productiever en meer betrokken. Dit betekent automatisch minder verzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast draagt het investeren in vitaliteit bij aan een positief imago en het bevordert het algehele welzijn van de samenleving."



Obesitas tegengaan

Onlangs bleek uit de cijfers van het CBS dat morbide obesitas een groot probleem is in Nederland. Maar liefst 100.000 mensen lijden aan deze ernstige vorm van zwaarlijvigheid en volgens het CBS is de helft van de twintigplussers te zwaar.

Van Pelt: "Verschillende onderzoeken tonen aan dat chronische ziekten, obesitas en risico’s op hart- en vaatziekten zich al, bij een ongezonde levensstijl, op jonge leeftijd kunnen ontwikkelen. We willen medewerkers stimuleren een gezonde levensstijl te creëren, zodat ze niet alleen productief zijn voor de werkgever, maar ook vitaler door het leven gaan."