 Kwart professionals verwacht vaker te fietsen door corona

Vitaliteit en duurzaamheid belangrijkste redenen om te fietsen naar het werk - Ruim een kwart van de professionals verwacht door COVID-19 vaker naar het werk te fietsen, maar vitaliteit en duurzaamheid zijn de belangrijkste redenen om de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. Ook leaserijders verwachten vaker de fiets te pakken (negentien procent).



ALD Automotive vroeg bijna 1.500 professionals naar hun beweegredenen om de fiets in te zetten voor woon-werkverkeer, en welke rol het virus daarbij speelt.

Veel mensen werken (deels) thuis, maar lang niet iedereen. Miljoenen Nederlanders reizen inmiddels weer op regelmatige basis naar het werk. De fiets lijkt daarbij steeds populairder. Vitaliteit is de leidende motivatie (81 procent) om naar het werk te fietsen. Dit wordt gevolgd door 56 procent dat de fiets een goedkoper alternatief vindt voor de auto of het OV en door 43 procent dat de fiets als duurzaam alternatief ziet. Lonneke van der Horst, marketing & innovation director bij ALD Automotive: "Ook onder leaserijders is er een toenemende fietsbehoefte; veertien procent noemt heel specifiek COVID-19 als leidende motivatie om vaker naar het werk te fietsen en 63 procent heeft interesse in de combinatie auto en fiets. De hoge score van vitaliteit als stimulans om de fiets te pakken, heeft waarschijnlijk onbewust een relatie met het virus. Gezondheid is nu natuurlijk een extra belangrijk thema."

"Mensen zijn momenteel meer ontvankelijk voor nieuwe manieren om te reizen. Deze trend was al gaande en wordt vermoedelijk getriggerd door COVID-19, in elk geval heeft het deze trend versneld," legt Van der Horst uit. "De mobiliteitsbehoefte verandert. Wij zien onder meer een groeiende vraag naar individuele manieren van reizen omdat alleen reizen veiliger is. En ook het kunnen combineren van vervoer kent een groeiende populariteit. Mocht u als werkgever uw vervoersbeleid willen vernieuwen, dan is nu zeker het moment."



E-bike populairder voor woon- werkverkeer dan reguliere fiets

43 procent van de ondervraagden met interesse in fietsen heeft een voorkeur om de woon-werkafstand per e-bike af te leggen. Tegen 39 procent van de ondervraagden op een reguliere stadsfiets. Ook is er een klein deel (negen procent) dat voor een speed pedelec kiest die tot wel 45 km/uur kan, en eveneens negen procent die voor een sportfiets kiest. "Bij de werknemers van 60 en ouder is het aandeel dat voor een e-bike kiest net een beetje hoger. Onder jonge professionals tot 30 jaar is dat precies 50-50. De e-bike is erg populair. Dat zier u ook aan de verkoopcijfers. Deze fiets is natuurlijk ook uitermate geschikt voor de inzet van woon-werkverkeer omdat u met gemak grotere afstanden overbrugt," zegt Van der Horst.