 Top Companies waar u kunt bouwen aan uw carrière zijn bekend

Accountantsorganisatie KPMG voert de top 25 aan - De nieuwsredactie van LinkedIn publiceert dit jaar voor het eerst in Nederland de LinkedIn Top 25 Companies. Deze lijst maakt inzichtelijk bij welke bedrijven professionals hun carrière het beste kunnen ontwikkelen, ook in deze onzekere tijden.



De lijst wordt aangevoerd door internationaal accountants- en adviesorganisatie KPMG, gevolgd door IT-consultancy bedrijf Capgemini en onderzoeksorganisatie TNO.

Jaarlijks analyseren de nieuwsredacteuren van LinkedIn de gegevens van miljoenen carrièretrajecten van professionals. Deze analyse is nu voor het eerst ook in Nederland uitgevoerd. De Top Companies lijst die voortkomt uit de analyse helpt professionals bij het vinden van bedrijven waar voldoende ruimte en aandacht is voor de medewerkers om zich te ontwikkelen binnen het bedrijf en bevat inzichten waarmee professionals hun carrière beter kunnen sturen.

Tegelijkertijd licht de Top Companies lijst uit welke bedrijven tijdens een uitdagend jaar hebben aangetoond dat ze werknemers de mogelijkheid kunnen bieden om te groeien. De lijst is samengesteld op basis van activiteiten op LinkedIn van de acht miljoen Nederlandse leden tussen januari en december 2020.



Ook in deze uitdagende tijden bieden bedrijven carrièreperspectief

LinkedIn-redacteur Arnoud van der Struijk: "Werk is meer dan alleen het hebben van een baan, het is onderdeel van een groter carrièrepad dat je als professional bewandelt. Professionals zoeken tegenwoordig zingeving in hun werk en de mogelijkheid om te blijven leren. Vandaar dat de LinkedIn Top Companies lijst dit jaar bestaat uit bedrijven waar u op lange termijn kunt groeien, u kunt ontwikkelen en carrière kunt maken. Zeker het afgelopen jaar stonden veel bedrijven onder grote druk. Ondanks deze uitdagende tijd zijn zij blijven investeren in hun werknemers en in mogelijkheden om hun carrièreperspectief te bieden."



Deze pijlers helpen carrièreontwikkeling

De lijst is samengesteld op basis van een combinatie van factoren die enkele essentiële elementen van carrièreontwikkeling omvatten. Daarbij is gekeken naar cruciale pijlers zoals de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen of te leren, doorgroeimogelijkheden, bedrijfsstabiliteit (hoe lang blijven medewerkers in dienst), hoe vaak (voormalig) medewerkers benaderd worden door recruiters en de mate van verbondenheid met het bedrijf en de cultuur. Ook genderdiversiteit en diversiteit in opleidingsniveau zijn meegenomen in de analyse.



KPMG: "Er is geen one-size fits all aanpak"

Caroline Tervoort, Chief HR Officer van KPMG, is vereerd met de notering op de Top Companies lijst: "We besteden binnen KPMG veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers en streven naar een inclusieve cultuur, waar iedereen zichzelf kan zijn en wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, innovatief en ondernemend te zijn. Met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar, 68 nationaliteiten, vier generaties en een instroom van vrouwen en mannen die richting een 50/50 verdeling beweegt, is KPMG enorm divers. Wij geloven dan ook niet in een ‘one-size-fits-all’ aanpak. Iedereen heeft zijn of haar eigen manier van leren en ontwikkelen. We zien het als onze taak om onze collega’s hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Zo hebben we bijvoorbeeld een uitgebreid aanbod aan leer- en ontwikkelmogelijkheden, afgestemd op de fase in de carrière en individuele ontwikkelbehoefte. Iedereen kan daarmee op ons leer- en ontwikkelplatform zijn of haar eigen ‘track’ volgen, passend bij het eigen vakgebied en interesses".