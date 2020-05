 Top vijf banen die meest in trek zijn bij sollicitanten

De pandemie zorgt voor een veranderende arbeidsmarkt - Customer Success manager, productmanager, klantenservicemedewerker, front-end developer en product owner: dat zijn de vijf functies waar de afgelopen maand het meest op werd gesolliciteerd door Nederlandse professionals, zo blijkt uit data van LinkedIn.



De impact van COVID-19 op de Nederlandse economie en de banenmarkt wordt langzaamaan zichtbaar. Het CBS liet al een daling van 21 procent zien in het aantal beschikbare vacatures in het eerste kwartaal van 2020. Om kansen te signaleren op de arbeidsmarkt, analyseerde LinkedIn op welke functies er afgelopen maand vaak gesolliciteerd werd en geeft inzicht in welke sectoren deze functies vindbaar zijn. Die analyse geeft aan dat deze functies zich veelal binnen de Software- en ICT-branche bevinden.



Top vijf

De top vijf functies waarop het vaakst gesolliciteerd wordt, ziet er dan zo uit:



1. Customer Success Manager

Vereiste vaardigheden of kennis: Software as a Service (SaaS), Customer Relationship Management (CRM)

Wervende sectoren: Software & ICT, Hardware & Netwerken, Corporate services



2. Productmanager

Vereiste vaardigheden of kennis: productoverzicht, productontwikkeling, Business-to-Business (B2B) georiënteerd

Wervende sectoren: Software & ICT, Productie, Consumentengoederen



3. Klantenservicemedewerker

Vereiste vaardigheden of kennis: servicegericht, werken in teamverband, coaching

Wervende sectoren: Software & ICT, Retail, Corporate services



4. Front-end developer

Vereiste vaardigheden of kennis: Software as a Service (SaaS), Javascript React, Javascript Angular

Wervende sectoren: Software & ICT, Corporate Services, Finance



5. Product owner

Vereiste vaardigheden of kennis: Scrum-methodiek, Agile prouctmanagement, Jira software

Wervende sectoren: Software & ICT, Finance, Retail



Nieuwe arbeidsmarkt

Arno Nienhuis, LTS Director Benelux bij LinkedIn: "De pandemie zorgt voor een veranderende arbeidsmarkt en consumentenbehoeften. Klantgerichtheid staat centraal binnen de functies waarop veel gesolliciteerd wordt. Omdat veel consumenten hun huidige uitgaven, investeringen en abonnementen opnieuw bekijken vanwege de crisis, is het voor bedrijven in toenemende mate belangrijk om de behoeften van de klant in kaart te brengen. De top vijf bestaat dan ook uit functies die draaien om het vertalen van klantbehoeften in verbeterde producten of diensten. Dat veel van die functies zich binnen de ICT-sector bevinden, is een logisch gevolg van de digitaliseringsslag die we allemaal versneld hebben moeten maken. Aangezien veel mensen hun toekomst op de arbeidsmarkt blijvend zien veranderen, zullen recruiters en HR managers waarschijnlijk een groter aantal sollicitaties zien voor deze rollen. Daarnaast kent het sollicitatieproces een andere gang van zaken, ook dit is in no time gedigitaliseerd. Een eerste screening op basis van skills en ervaring op het profiel van kandidaten kan helpen bij de beeldvorming van een sollicitant."