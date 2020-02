HR wint aan strategisch belang Top Employers certificeert 71 Nederlandse bedrijven - Dit jaar mogen 71 Nederlandse bedrijven zich Top Employer noemen na certificering door het Top Employers Institute. Met dat keurmerk laten werkgevers zien dat ze inzetten op een mensgericht HR-beleid. Dit levert deze bedrijven een ontegensprekelijk voordeel op in de dagelijkse war for talent. Donderdag worden de Nederlandse certificeringen uitgereikt in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.



Dit jaar bevat de lijst van Nederlandse Top Employers negen nieuwkomers. AkzoNobel, DHL Freight, EuroCaps, HCL Technologies, Maasstad Ziekenhuis, Schindler, Compass Group, Ordina en HEINEKEN zijn voor de eerste keer Top Employer.



De belangrijkste trends

Uit het onderzoek schuift het Top Employers Institute enkele trends naar voren. Zo blijft het vinden en binden van talent een belangrijke factor. Hiervoor worden steeds vaker ambassadeursnetwerken onder medewerkers ingezet. Daarnaast staan de holistische benadering van welzijn en de verschuiving van beoordelings- naar ontwikkelgesprekken centraal in 2020. Ten slotte houden Top Employers continu een vinger aan de pols en vangen zo real-time de stem van medewerkers om hun werkervaring te optimaliseren.



Vinden en binden van talent

Vandaag de dag blijft het aantrekken en behouden van talent nog altijd een uitdaging. Het is dus belangrijk om een sterk werkgeversmerk neer te zetten. Hiervoor wordt steeds vaker het ambassadeursnetwerk ingezet, die de stem in employer branding vertegenwoordigt en een intern rolmodel is. De beste ambassadeurs voor een goede Employer Branding zijn ten slotte nog altijd de medewerkers zelf.

Hiervoor is het belangrijk dat de organisatie goed in kaart brengt wat de candidate journey is om medewerkers de beste ervaring mogelijk te geven. Dat heeft ook toegevoegde waarde nadat de medewerker vertrokken is. Heeft het talent jarenlang met veel plezier voor een organisatie gewerkt en dankzij die ervaring de kans gekregen ergens anders aan de slag te gaan? Dan zal hij dat uitdragen naar andere talenten.



HR meets Marketing

Voor het werven van nieuw talent maken de Top Employers meer en meer gebruik van technieken die ontstaan zijn binnen het domein van de (online-)marketing. Moderne recruiters maken gebruik van persona’s om de gewenste kandidaat te targetten en zetten daarmee volop in op sociale media. Rutger Steyerberg, Country Manager Top Employers Institute Benelux: "We zien duidelijk dat HR en marketing steeds vaker hand in hand gaan. Het mooie van de samenwerking is dat ze van elkaar kunnen leren. Neem het ontwikkelen van persona’s. Voor marketingmensen is dat gesneden koek, maar veel mensen uit de HR hebben nog nooit van persona’s gehoord. Zo ziet u maar, het is die verbinding die zorgt voor een grote meerwaarde."



Medewerker staat centraal

De medewerkersbetrokkenheid is van groot belang, want betrokken medewerkers zijn productiever en gelukkiger. Aangezien dit sterk bepaald en beïnvloed wordt door welzijn, schenken steeds meer Top Employer hier holistisch aandacht aan. Een andere manier om de betrokkenheid te vergroten is de erkenning van de medewerker en een geïndividualiseerde beloning. Maatwerk staat dan ook centraal dit jaar in HR.

Beoordelingsgesprekken worden langzaam verleden tijd. De wereld van werk verandert en er is noodzaak om medewerkers voor te bereiden op de vaardigheden die nodig gaan zijn. Centraal hierin staat het creëren van een cultuur waarbinnen de medewerker centraal staat. Flexibiliteit, transparantie, coaching en samenwerking zijn sleutelwoorden. Niet nieuw, maar zeer relevant voor het verrijken van de loopbaan is sociaal leren: teams aanmoedigen om van elkaar te leren en sneller kennis uit te wisselen via interne sociale netwerken, in real time en 'just in time' om te zorgen voor meer efficiëntie en kennisbehoud (Leren door te Doen).



Employee Listening

Misschien wel de belangrijkste trend is dat Top Employers continu een vinger aan de pols houden en zo real-time de stem van medewerkers vangen om hun werkervaring te optimaliseren. Dit is inmiddels een onmisbaar onderdeel van iedere HR-strategie. "Wij zien dat organisaties, nadat ze eerder meer klantgericht zijn geworden, nu ook de stap zetten naar meer medewerkersgerichtheid. Top Employers betrekken hun medewerkers nauwer bij beslissingen en bevragen hen regelmatiger. Zo verhoogt de tevredenheid van medewerkers over het HR-aanbod, stijgt hun betrokkenheid en motivatie én optimaliseert de organisatie de interne werking," aldus Rutger Steyerberg.



Zij behaalden de keurmerken Top Employer Nederland 2020 en Top Employer Europe 2020:

Abbott Laboratories Nederland, adidas, AstraZeneca, Avanade Netherlands BV, British American Tobacco Nederland BV, CGI Nederland, Chiesi Pharmaceuticals B.V., Cognizant Technology Solutions Benelux B.V., DHL Express, DHL Freight Nederland, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain, HCL Technologies B.V., HEINEKEN, Huawei Technologies (Netherlands) B.V., Imperial Tobacco, Infosys Limited, JTI, Lidl Nederland, NTT Nederland B.V., PageGroup, PepsiCo Nederland B.V., Perfetti van Melle Benelux B.V., Philip Morris Investments B.V., Saint-Gobain, Sandoz B.V., Santander Consumer Finance Benelux B.V., Tata Consultancy Services Netherlands B.V.



Zij behaalden het keurmerk Top Employer Nederland 2020:

A.S. Watson Benelux, AkzoNobel, Allen & Overy LLP, American Express The Netherlands, APG, Arriva Nederland, BASF Nederland B.V., Cegeka Nederland, CIMSOLUTIONS, Compass Group Nederland, Corbion, CSU Groep B.V., de Bijenkorf, De Nederlandsche Bank NV, Dow Benelux B.V., Dow Benelux, Integrated Center B.V., ERIKS Nederland, Euro Caps, Fujitsu Technology Solutions B.V., Hunkemöller BV, Info Support, Koninklijke Luchtmacht, LeasePlan Nederland N.V., Ordina Nederland B.V., Pathé Theatres B.V., Pon, Ricoh Nederland, Rituals Cosmetics, Roche Diagnostics Nederland B.V., Roche Nederland B.V., Schindler Liften B.V., Technische Unie, TenneT, UWV, Wolters Kluwer Nederland B.V.

Zij behaalden het keurmerk Top Employer Cure & Care 2020:

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, HMC, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG, St. Antonius Ziekenhuis

