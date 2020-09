Top tien jobboards: het speelbord van de uitzendbureaus en Amerikaanse Tech giganten Google, Facebook, en LinkedIn (Microsoft) zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt kernspelers - Volgens onderzoek van Intelligence Group zijn er interessante ontwikkelingen in de meest gebruikte en populairste jobboards op de arbeidsmarkt. Werkgevers en intermediairs plaatsen veelal hun vacatures op plaatsen waar werkzoekenden veel minder kijken. De gratis sites hebben veel vacatures, maar zijn minder populair bij baanzoekers.



Tegelijkertijd wordt de markt steeds meer gedomineerd door een aantal grote sites, die veelal eigendom zijn van grote uitzendbureaus. Ook valt op dat Amerikaanse Tech giganten Microsoft, Google en Facebook de top tien domineren. De komst van Google for Jobs op de Nederlandse markt zal impact hebben op de verdere concentratie van de grote spelers op de vacaturemarkt.

Uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) blijkt dat de vier populairste jobboards door actief werkzoekenden dit jaar gelijk zijn gebleven aan die van vorig jaar. Indeed, eigendom van Recruit Holdings Ltd., blijft de meest favoriete jobboard onder actief werkzoekenden. De tweede plek gaat naar LinkedIn, onderdeel van Microsoft. De topposities worden dus bezet door grote Amerikaanse organisaties. De derde en vierde plek liggen dichterbij huis: Nationale Vacaturebank, behorende bij DPG Media, gevolgd door Monsterboard, onderdeel van Randstad.



Interessante verschuivingen

Los van deze robuuste top vier zien we een aantal interessante verschuivingen in de top tien. Facebook is dit jaar Werk.nl voorbijgegaan en Randstad is ingehaald door Google. Het valt dus op dat de Tech giganten terrein behouden én veroveren. De stijging in populariteit van Google is een opmerkelijke verandering: begin dit jaar werd er veel werd gespeculeerd over de toetreding van Google for Jobs op de Nederlandse markt. Nu is de functie eindelijk ook in Nederland beschikbaar. Niet onder de naam Google for Jobs overigens (dat is de naam die de markt heeft gegeven aan de zoekfunctionaliteit met vacatures binnen Google), maar met de zoekfunctie die is geïntegreerd binnen de zoekresultaten, waarbij de resultaten afkomstig van de meewerkende partners sterker naar voren komen. Dat zijn onder andere Randstad (en haar zusterbedrijven zoals Tempo Team en Yacht), Monsterboard, Intermediair en Nationale Vacaturebank. Dat heeft ook consequenties voor hoe je vacatures zoekt en vindt. De tool houdt in dat elke vacature die geplaatst wordt, moet voldoen aan een bepaalde datastructuur. Dat betekent dat de arbeidsmarkt steeds meer een eenduidige data structuur gaat kijken in de komende jaren, wat zal leiden tot een serieuze verandering in de vacaturemarkt.



Google

Het recente uitrollen van Google’s nieuwe functie is niet opgenomen in de kwartaalmeting die de top tien in stand heeft gebracht, omdat de functie pas sinds 25 augustus beschikbaar is en in stappen wordt uitgerold. De nieuwe functie zou echter grote invloed kunnen hebben op de meest gebruikte jobboards door actieve werkzoekenden in de komende periodes. Dat voorspelt Ton Sluiter, Manager data en innovatie bij Intelligence Group. "De lancering van Google for Jobs zal impact hebben op de vacaturemarkt. Ze hebben vrij lang gewacht om de functie uit te brengen op de Nederlandse markt. Ze hebben kunnen leren hoe het spelletje werkt in de andere (internationale) markten en daarmee het vertrouwen gekregen om het ook hier te lanceren. Google zal een belangrijkere speler gaan worden op de Nederlandse vacaturemarkt," aldus Ton Sluiter.



Vraagkant arbeidsmarkt

De vraagkant wordt verdeeld tussen werkgevers en intermediairs. Onder werkgevers is Werk.nl, vallend onder UWV, de meest ingezette jobboard. Deze heeft dit jaar veel terrein veroverd en is van de zesde naar eerste plaats gestegen. Nationale Vacaturebank staat op de tweede plaats en wordt gevolgd door Jobbird, onderdeel van YoungCapital. Dat laatste gegeven is interessant, omdat YoungCapital ook met StudentJob in de top tien staat; deze stond vorig jaar nog niet in de top 50, maar heeft nu de negende plek behaald. Verder geeft de top tien de stijgende populariteit van Vacant aan. Het jobboard, dat deel uit maakt van Hanze Media Groep, is van de elfde naar de vierde plek gestegen. Glassdoor, die net als Indeed deel uitmaakt van Recruit Holdings Ltd., is sterk gedaald in populariteit. Het jobboard glansde vorig jaar nog op de eerste plaats, maar is nu gedaald naar de zesde plaats. Het valt op dat onder werkgevers jobboards van eigen bodem populairder zijn geworden.

Note: Een belangrijke sidenote is dat LinkedIn, Facebook, Google en Indeed niet zijn meegenomen in de huidige analyse van de vraagkant, omdat voor deze jobboards het aantal geplaatste vacatures niet berekend kan worden.

Wanneer de meest gebruikte jobboards van werkgevers worden vergeleken met intermediairs, zijn er enkele overeenkomsten. De stijgende populariteit van Vacant is opnieuw zichtbaar: deze staat namelijk op nummer één bij intermediairs. Werk.nl staat op de tweede plaats. Ook Jobbird, Werkzoeken.nl en Jobsonline staan wederom in de top tien . Maar er zijn ook duidelijke verschillen te zien. Opvallend is dat Nationale Vacaturebank een stuk minder populair is onder intermediairs dan werkgevers: waar deze op de tweede plaats staat bij werkgevers, valt deze naar de achtste plaats aan de kant van de intermediairs. Een opvallende stijger aan de kant van de intermediairs is JobDelta, die vorig jaar niet in de top 50 stond, maar dit jaar op de vijfde plek is beland in de meest gebruikte jobboards door intermediairs. Deze jobboard komt onder werkgevers niet in hun top tien voor. Een van de belangrijkste verklaringen tussen de rijtjes van intermediairs en werkgevers, is dat intermediairs vaak meer (gratis) sites inzetten. Dit terwijl werkgevers meer betaalde sites met sterkere brands inzetten.



Het verschil tussen vraag en aanbod

Wanneer we populairste jobboards bij werkzoekenden vergelijken met de meest ingezette jobboards door werkgevers en intermediairs, zien we dat, naast Indeed, Facebook en LinkedIn (die niet zijn meegenomen in de vraagkant), Nationale Vacaturebank, Werk.nl, Jobbird en Uitzendbureau.nl de gemeten jobboards zijn die bij zowel de vraagkant en de aanbodkant terugkomen. Via deze jobboards vinden vraag en aanbod elkaar dus het beste. Middels ons DoelgroepenDashboard krijgt u beter zicht op welke zoekkanalen en jobboards uw doelgroep gebruikt tijdens hun zoektocht naar een baan. Daarin wordt niet alleen inzicht verschaft in de populairste jobboards onder werkzoekenden, maar ook specifieke (niche)site die werkgevers inzetten om mensen te vinden. Vaak een lijst vol inspiratie die uitstekend additioneel ingezet kan worden buiten de ‘bekende’ namen.



De wereld van de jobboards: het speelbord van de uitzendbranche en Tech giganten?

Samenvattend zijn er dus een aantal trends te observeren. Ten eerste, de Amerikaanse giganten blijven aan de top en blijven meer terrein veroveren. Google, Facebook, en LinkedIn (Microsoft) zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt kernspelers en met de lancering van Google’s nieuwe functie, is er een reële kans dat de macht van deze Tech gigant verder stijgt. Ten tweede, een groot deel van de meest gebruikte jobboards zijn onderdeel van uitzendbureaus. Randstad komt bijvoorbeeld twee keer terug in de top 10, namelijk onder hun eigen naam en onder de naam van Monsterboard. YoungCapital is ook tweemaal terug te vinden met haar jobboards Jobbird en StudentJob. Ook Vacatureplaats en, wat minder versluierd, Uitzendbureau.nl, maken deel uit van de uitzendbranche. En niet te vergeten Indeed en Glassdoor die onderdeel uitmaken van Recruit Holdings, in Nederland ook de eigenaar van USG. Deze trend is dus op het eerste gezicht niet zeer prominent, maar de moederbedrijven zijn degelijk grote spelers in de uitzendbranche. De dominante positie van de uitzendbranche en Tech giganten is volgens Ton Sluiter niet geheel verrassend. "Het is duidelijk dat er steeds meer concentratie ontstaat van een beperkt aantal grote jobboards die de vacaturemarkt domineren. Wat u al veel ziet in andere markten is ook zichtbaar in de vacaturemarkt: een paar grote spelers hebben het voor het zeggen, en de kleinere (niches) hebben minder grip op de markt," aldus Ton Sluiter.

