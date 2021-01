 CSU voor achtste keer op rij ‘Top Employer’

Top Employers Institute: bedrijf zet mensen altijd op de eerste plaats - CSU is voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot ‘Top Employer Nederland’. Het Top Employers Institute, een wereldwijde autoriteit op het gebied van HR-beleid, certificeert organisaties die bijdragen aan een betere arbeidswereld met een uitstekend HR-beleid.



2020 Stond vooral in het teken van corona en was uitdagend, ook voor werkgevers. Naast het al uitgebreide bestaande pakket aan interventies nam CSU diverse aanvullende maatregelen. Het bedrijf startte initiatieven om de verbinding met de werkvloer te behouden en duurzame inzetbaarheid van mensen mogelijk te maken. Daarbij stond de veiligheid en zowel de fysieke als mentale gezondheid van de medewerkers op nummer één. Zo werden medewerkers opgeleid als ze in een andere branche gingen werken, zoals in de zorg. Daarnaast verstuurde CSU speciale corona-nieuwsbrieven om medewerkers continu te informeren over de maatregelen en de gevolgen voor zowel de uitvoering van het werk als privé. Er is een psychologische hulplijn opgezet waar medewerkers terecht kunnen met zorgen of uitdagingen die zij ondervinden door corona. Tevens kregen leidinggevenden ondersteuning om meer aandacht te hebben voor de angsten en zorgen van medewerkers.

John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur CSU: "Ik ben enorm trots dat we in een uitdagende tijd als het afgelopen jaar deze erkenning krijgen. Goed werkgeverschap staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Wij willen een bedrijf zijn waar mensen willen komen en blijven werken, en zien een aantrekkelijk HR-beleid daarin als een enorm belangrijke taak. Iedereen is welkom, en die afspiegeling van de maatschappij willen we op alle bedrijfsniveaus terugzien. Onze mensen vormen het hart van CSU. Ook al omarmen wij elke vorm van technologische vooruitgang, schoonmaken blijft immers mensenwerk."



Diversiteit en inclusiviteit

Het HR-beleid van CSU richt zich sterk op het optimaliseren van de diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. Eind 2019 telde het werknemersbestand van CSU 130 nationaliteiten. Ook stimuleert het bedrijf de participatie van vrouwen in directie, management- en middenkaderposities. Met succes: de vrouwen worden zowel in de lagere echelons, het bestuur en de directie goed vertegenwoordigd. Tweederde van de Raad van Bestuur is vrouw, en daarmee behoort CSU tot één van de koplopers. Eén van de ambities die CSU voor 2021 uitspreekt is het terugzien van meer nationaliteiten in leidinggevende posities.

Marco Gramser, HR-directeur bij CSU: "Wat ons ook onderscheidt is het integraal vitaliteitsbeleid met het programma ‘Fris in je Werk’. Hierbij verhogen we onder andere het werkgeluk, bieden we kansen voor talentontwikkeling en verlagen we het ziekteverzuim. We geven enorm veel om de vitaliteit en ontwikkeling van onze mensen. Dit jaar voegden we hier het online gezondheidsprogramma ‘SamenGezond’ aan toe. Hiermee proberen we medewerkers te activeren en inspireren om met hun gezondheid aan de slag te gaan. We willen dat onze 16.000 medewerkers financieel, psychisch en fysiek gezond blijven. Dat is juist in deze tijd enorm belangrijk."

David Plink, CEO van het Top Employers Institute: "Ondanks het uitdagende jaar dat we hebben meegemaakt, dat zeker een impact heeft gehad op organisaties over de hele wereld, heeft CSU de kracht aangetoond om hun mensen op de werkvloer op de eerste plaats te zetten. Met trots feliciteren we de organisaties die zijn gecertificeerd via het Top Employers Institute programma. "