  Minder autoverbruik: zo komt uw auto de winter door zonder onverwachte kosten

Maak uw auto winterklaar - De eerste nachtvorst is achter de rug en veel Nederlanders hebben de ruiten van hun auto waarschijnlijk al moeten krabben, kortom: de winter is in aantocht. De kans op autopech lijkt dit jaar kleiner, veel auto’s staan immers door het thuiswerken deze winter vaker of langer stil en tijdens de kerstvakantie is het rustiger op de wegen.



Toch is dit niet helemaal waar, want het stil laten staan van een auto tijdens de wintermaanden heeft ook een keerzijde.

Nederlanders rijden deze winter niet naar wintersportbestemmingen of minder onder winterse omstandigheden. Voor de 44 procent van de Nederlanders die liever niet autorijden met winters weer is dit een silver lining, toch is het ook dit jaar belangrijk dat autobezitters hun auto winterklaar maken.



Goede voorbereiding is het halve werk

Maar waar moet u deze winter nou eigenlijk goed op letten als uw auto veel stilstaat? Autoverzekering.nl geeft autobezitters tips om hun auto winterklaar te maken. Zo kunt u schade, en daarmee onverwachte kosten, voorkomen.



Tip 1: Controleer de accu en blijf rijden, ook als u nergens naartoe gaat

Accu’s werken slechter bij lagere temperaturen, en lopen sneller leeg als een auto tijdens de wintermaanden voor een lange tijd stilstaat. Dit zorgt, met name in de winter, vaak voor startproblemen.

Het advies is om minstens één keer per week een korte rit met u auto te maken, zodat de accu weer oplaadt. Daarnaast kan u de accu ook even (laten) doormeten bij de garage. Tot slot is het altijd handig om startkabels (of zelfs een extra accu) bij de hand te hebben. Zo voorkomt u extra kosten bij de Wegenwacht als u accu helemaal leeg is.



Tip 2: Voorkom ruitschade gooi geen heet water over de voorruit

Bedek u autoruit als u auto stilstaat met voorruitfolie of een anti ijsdeken zodat u minder hoeft te krabben. Gebruik geen kranten of karton, deze materialen kunnen vastvriezen aan de autoruit.

Zijn de ruiten toch bevroren? Gebruik een plastic ijskrabber om de ruiten ijsvrij te maken of spuit de ruit in met ruitontdooier. Dit middeltje werkt ook goed bij het loshalen van vastgevroren ruitenwissers. Giet nooit heet of kokend water over uw ruiten. Door de grote temperatuurwisseling kan lakschade of zelfs een barst in de ruit ontstaan.



Tip 3: Bespaar eigen risico en repareer het sterretje in uw ruit

Zodra de temperatuur onder het vriespunt komt en het wegdek vochtig is bevriest het wegdek. Hierdoor ontstaan gaten in het asfalt. Losgekomen deeltjes kunnen vervolgens voor steenslag en sterretjes in uw ruit zorgen. In de winter is het extra belangrijk om een sterretje in u ruit zo snel mogelijk te repareren. Door temperatuurwisselingen kan een sterretje namelijk snel een barst worden. Bij reparatie van een sterretje geldt het eigen risico niet bij veel verzekeraars. Maar zodra het sterretje een barst wordt en de ruit vervangen moet worden brengt de verzekeraar wel eigen risico in rekening.