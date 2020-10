 Twintig procent minder bekeuringen door COVID-19

Minder kilometers is de belangrijkste verklaring voor de terugloop in het aantal bekeuringen - In 2020 is het aantal bekeuringen bij zakelijke rijders fors teruggelopen, blijkt uit een analyse van ALD Automotive. In de maanden april tot en met september van dit jaar ontving de leasemaatschappij gemiddeld twintig procent minder bekeuringen per maand ten opzichte van de eerste maanden van het jaar, voordat de lockdown plaatsvond.



Eind 2019 reden er ruim 700.000 zakelijke leaseauto’s rond in Nederland. Bij een gemiddeld boetebedrag van 76 euro per bekeuring, betekent deze verlaging dat de overheid dit jaar al ruim veertien miljoen euro is misgelopen. De leaserijder daarentegen bespaarde in 2020 door COVID-19 juist geld aan bekeuringen, gemiddeld zo’n 21 euro per persoon over de periode april tot en met september.



Thuiswerken en trajectcontroles

De daling is op zich niet vreemd doordat veel werknemers vanaf maart dit jaar volledig of deels thuiswerkten. Vanaf juli zit het aantal bekeuringen wel weer iets in de lift, maar het haalt nog niet het niveau van het begin van dit jaar. Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director bij ALD Automotive: "Toch zou u anders kunnen verwachten door de ingevoerde maximum snelheid van 100 km/uur in maart dit jaar. Daarnaast zijn ook de trajectcontroles verder opgevoerd en zouden minder files juist hard rijden in de hand kunnen werken."



Minder kilometers

Minder kilometers is de belangrijkste verklaring voor de terugloop in het aantal bekeuringen. Dit ziet de leasemaatschappij terug in een analyse van de tanktransacties, welke een soortgelijke trend laat zien. Met de nieuw aangekondigde maatregelen vanuit de overheid rondom thuiswerken, zal de daling in bekeuringen nog wel even doorzetten de komende periode.