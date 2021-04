 Thuiswerkers snakken naar echt contact met werkgever

Content is juist nu dé verbinder tussen werkgever en werknemer - Uit eigen onderzoek van contentmarketingbureau MPG blijkt dat meer dan 80 procent van de werknemers interne communicatie in deze coronaperiode extra belangrijk vindt. Medewerkers hechten veel waarde aan contact met collega’s en de werkgever en willen betrokken worden bij de koers van het bedrijf.



Meer dan 35 procent van de ondervraagden verwacht na de pandemie vaker thuis te blijven werken. Bedrijven moeten zich dan ook realiseren dat de informatiebehoefte van werknemers blijvend is veranderd en zullen interne communicatie serieus op moeten pakken. Relevante content is nu meer dan ooit de echte bindende factor tussen bedrijf en werknemer.



Interne communicatie verandert

Dolly van den Akker, CEO MPG Group: ‘Wij merken bij opdrachtgevers die wij ondersteunen op interne communicatie dat de relatie tussen werkgever en werknemer blijvend aan het veranderen is, als gevolg van het vele thuiswerken. Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van deze nieuwe situatie hebben wij onderzoek gedaan onder 400 mensen met een baan. De interpretatie van de resultaten van het onderzoek moet een wake-upcall zijn voor CEO’s en de boardroom om nu voor te sorteren op de blijvend veranderende situatie van na de pandemie. Werknemers verwachten een actieve houding van hun werkgever en meer zichtbaarheid van de board. Wij zijn ervan overtuigd dat content het verschil maakt om het contact goed en warm te houden. De makkelijkste tip? Laat de CEO geregeld een informele videoboodschap opnemen over hoe het met het bedrijf gaat. Daar mag, en moet misschien wel, een persoonlijke noot inzitten.’



Contact

Renée Sommer, contentmanager MPG en specialist interne communicatie: ‘Het is juist nu belangrijk om interne communicatie goed aan te pakken. Ons onderzoek moet de ogen van werkgevers openen want werknemers snakken naar contact met elkaar maar ook met de werkgever. Men wil betrokken zijn bij de koers van het bedrijf en mist de dagelijkse ‘koffie-automaatmomentjes’. Informele WhatsAppgroepen schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. We hebben de belangrijkste conclusies opgenomen in een rapport. Daar hebben we ook doeltreffende en simpele contenttips in opgenomen om de eerste quick wins door te voeren op interne communicatie.