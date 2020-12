 Millennials focussen op sociale aspecten door corona

Werkgerelateerde thema’s minder sterk toegenomen in belang dan sociale aspecten. - Bijna acht op de tien werkende jongeren waardeert het contact met familie en vrienden momenteel meer dan voor corona. Daarnaast geeft driekwart aan nu meer belang te hechten aan hun woonsituatie en aan hun werk-privé balans. Dit blijkt uit een eerste scan van resultaten van de vijfde editie van het landelijke Young Professional Onderzoek.



Onder leiding van Careerwise analyseerden generatie-experts alvast 1700 enquêtes die online zijn ingevuld door jonge professionals van achttien tot en met 35 jaar. Werkgerelateerde thema’s zijn voor jongeren ook belangrijk, maar blijken sinds de komst van corona minder sterk toegenomen in belang dan sociale aspecten. In januari volgen alle conclusies van het onderzoek naar de werkbeleving en behoeften van jongeren.



Perspectief van werkende jongeren

Jongeren worden hard getroffen door de stijgende jeugdwerkloosheid en daarmee gepaard gaande afnemende kansen op de arbeidsmarkt. Daardoor zou het voor de hand liggen dat ze werkgerelateerde zaken belangrijker zouden zijn gaan vinden. Het tegendeel blijkt. Juist de sociale aspecten van het bestaan, zoals familie, vrienden en werk-privé balans, nemen door deze crisis sterk in belang toe.

Initiatiefnemer Matthijs Hamster, oprichter van trainingsbureau Careerwise: In de vorige crisis merkte ik dat jongeren juist een enorme druk ervoeren. Ze deden alles voor het behoud van werk. Soms zelfs tegen alles in, zoals een burn-out, onbetaalde stages of ik zag ze akkoord gaan met onderbetaling om in het werkproces actief te kunnen blijven. Dat is het tegenovergestelde van wat ik nu zie.



Uniform beeld

Deze opvallende resultaten gelden voor alle groepen werkende jongeren. Er zijn nauwelijks verschillen te zien op basis van opleiding, leeftijd of sekse. Bijna alle jonge professionals geven aan dat het belang van hun sociale leven sterk is toegenomen.



Opdracht voor werkgevers

De social distance-regels en de twee lockdowns hebben jongeren op zichzelf teruggeworpen. Ze lijken minder gefocust op de afhankelijkheid van hun werkzame leven en meer op de directe sociale omgeving. Voor werkgevers zijn deze resultaten een belangrijk signaal, omdat het hiermee lastiger wordt om jonge werknemers betrokken te houden bij het werkende leven en de organisatie.