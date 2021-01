 Is technologie onze reddingsboei tijdens lockdown?

Cyberveilig de eenzaamheid te lijf - Terwijl 2021 aanbreekt, hoopten velen van ons op een mooier jaar dan 2020. In werkelijkheid zijn we nog ver verwijderd van sociale contacten in het echte leven. Met weer een nieuwe lockdown is het thema eenzaamheid relevanter dan ooit.



Uit eerder onderzoek van Kaspersky naar eenzaamheid en de rol van technologie, bleek dat technologie veelvuldig wordt ingezet om eenzaamheid tegen te gaan. Van zoomquizzen, online sociale oproepen, videobellen en het streamen van films en muziek. Helaas weten cybercriminelen dit ook en het aantal cyberaanvallen is dit jaar dan ook flink toegenomen.

Net als in het voorjaar, is onze wereld een stuk kleiner geworden en ligt eenzaamheid op de loer. Ruim 60 procent zegt dat technologie hen helpt zich minder eenzaam te voelen, zo bleek uit het onderzoek. Met de campagne ‘Love and Loneliness’ gaf Kaspersky eerder dit jaar niet alleen tips tegen eenzaamheid, ook liet het cybersecuritybedrijf zien hoe technologie op een veilige manier kan worden ingezet in de strijd tegen eenzaamheid. Technologie inzetten tegen eenzaamheid? Kaspersky geeft de volgende tips:

Organiseer een filmavond en nodig familie en vrienden uit om mee te doen. Veel streamingdiensten bieden nu een 'party'- of' groepsbewaking'-functie waarmee meerdere huishoudens tegelijkertijd dezelfde inhoud kunnen bekijken. Sommige hebben zelfs een online chatoptie.

en nodig familie en vrienden uit om mee te doen. Veel streamingdiensten bieden nu een 'party'- of' groepsbewaking'-functie waarmee meerdere huishoudens tegelijkertijd dezelfde inhoud kunnen bekijken. Sommige hebben zelfs een online chatoptie. Bezoek musea door middel van een virtuele tour. In enkele van de beroemdste kunstgalerijen en musea ter wereld kunnen bezoekers nu online meer te weten komen over hun tentoonstellingen en kunstvoorwerpen.

In enkele van de beroemdste kunstgalerijen en musea ter wereld kunnen bezoekers nu online meer te weten komen over hun tentoonstellingen en kunstvoorwerpen. Woon een online concert of festival bij. Van klassieke muziek tot dj-sets, artiesten van over de hele wereld organiseren meer mogelijkheden voor fans om te genieten van een ‘live’ ervaring vanuit het comfort van hun eigen huis.

Van klassieke muziek tot dj-sets, artiesten van over de hele wereld organiseren meer mogelijkheden voor fans om te genieten van een ‘live’ ervaring vanuit het comfort van hun eigen huis. Online samen sporten. Er is een toename in het aantal online beschikbare bewegingslessen en deelnemers kunnen ervoor kiezen om samen met hun vrienden en familie deel te nemen om elkaar te steunen.

Er is een toename in het aantal online beschikbare bewegingslessen en deelnemers kunnen ervoor kiezen om samen met hun vrienden en familie deel te nemen om elkaar te steunen. Leer een nieuwe vaardigheid. Er zijn veel cursussen online beschikbaar, van koken tot het leren van een nieuwe taal, waar mensen nu samen van kunnen genieten als een groep.

Er zijn veel cursussen online beschikbaar, van koken tot het leren van een nieuwe taal, waar mensen nu samen van kunnen genieten als een groep. Online gamen is niet alleen voor gamers. Arcade-gebaseerde gamesites moedigen vrienden en familie aan om online samen te komen om puzzels op te lossen of op dezelfde manier te concurreren als bij bordspellen. Meer informatie over het onderzoek en tips tegen eenzaamheid zijn te vinden op loveandloneliness.nl