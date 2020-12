 Nederlander mist menselijk contact en interactie tijdens virtuele les

Technologie sluit vaak niet goed aan op de reguliere lesmethodiek - Bijna 90 procent (87 procent) van de Nederlanders mist menselijk contact en interactie tijdens een virtuele les. Dit blijkt uit een onderzoek van de Bit Academy. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de huidige COVID-19 maatregelen en verricht door MultiScope onder meer dan 1000 Nederlanders.



Uit het onderzoek blijkt dat 44,4 procent van de Nederlanders regelmatig een virtuele les volgt. Naast menselijk contact en interactie, heeft 38 procent last van concentratieproblemen. Dit is niet vreemd gezien deelnemers die lessen vanuit huis volgen vaak last hebben van externe prikkels, zoals social media en familieleden die thuis zijn. Daarnaast wil elf procent zichzelf kunnen controleren en evalueren tijdens een virtuele les. Uit het onderzoek blijkt dat zestien procent van de Nederlanders een virtuele les graag in eigen tempo wil afronden terwijl dit niet altijd mogelijk is. Andere deelnemers (acht procent) gaven aan dat ze juist individuele opdrachten missen.



Niet goed afgestemd op technologie

Volgens de Bit-Academy onderstreept dit onderzoek dat reguliere onderwijsmethodes vaak niet goed zijn afgestemd op de technologie, waardoor studenten interactie en menselijk contact missen. Bij virtueel onderwijs is een meer hybride lesmethodiek nodig, waarbij het onderwijs op verschillende locaties kan worden verzorgd. Studenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hun onderwijstraject eruit ziet. Bovendien krijgen ze meer keuze waar ze willen studeren, zonder dat reistijd een belemmering vormt. Daarentegen zullen docenten, die volgens een hybride model werken, meer met data werken, meer analyses verrichten en meer als coach optreden.

"Hoewel COVID-19 onderwijsinstellingen heeft gedwongen om te kijken naar nieuwe technologie, wordt er over het algemeen genomen nog niet goed gekeken hoe technologie aansluit op reguliere lesmethodieken. Hierdoor missen studenten of deelnemers vaak interactie en menselijk contact. Onderwijs op basis van een peer-to-peer of hybride model heeft een meer agile aanpak, waardoor het betere aansluiting vindt met nieuwe technologie," aldus Dennis Berkhof, mede-oprichter van de Bit Academy: "Daarnaast is het belangrijk dat onderwijsinstellingen gespecialiseerde technologie gebruiken, waardoor docenten en leerlingen beter met elkaar kunnen communiceren. Goede tools om les te geven bevatten niet alleen de mogelijkheid om te videobellen met een groep, maar moeten docenten ook de mogelijkheid geven om randzaken te automatiseren. Op deze manier kunnen docenten bijvoorbeeld zien welke student aanwezig is en welke modules de student heeft afgerond. Daarnaast moet een tool ook interactie van student naar student bevorderen, op deze manier kunnen studenten feedback geven aan elkaar. Kortom, technologie moet onderdeel worden van het leerproces."