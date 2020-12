 HR-professional vindt automatiseren HR slecht idee

HR-professionals vinden dat hun organisatie voldoende automatiseert - Drie op de vijf (61 procent) HR-professionals vindt dat HR gaat om menselijk contact en daarom niet geautomatiseerd moet worden. Dit blijkt uit onderzoek van Nextmoves, implementatiepartner van SAP SuccessFactors en SAP HCM, uitgevoerd onder ruim 300 HR-professionals.



Opvallend is dat Nederlandse organisaties tegelijkertijd een hoge beoordeling ontvangen als het gaat om het nemen van voldoende stappen op het gebied van automatisering. Op dit gebied geven HR-professionals hun organisatie gemiddeld een 7,5 als cijfer.



Gebruik mobiele applicatie voornamelijk voor inzicht salaris

Ondanks dat HR-professionals vinden dat het automatiseren van HR geen goed idee is, wordt er wel veelvuldig gebruik gemaakt van mobiele applicaties. De volgende aspecten worden het vaakst via een mobiele applicatie gedaan:

Inzicht salarisstrook (43 procent) Verlof/verzuim (40 procent) Declaraties (37 procent) Vacatures (33 procent) Tijdsregistraties (29 procent) Jeroen de Bruijn, Manager Sales bij Nextmoves: "Ik ben het eens met de HR-professionals dat HR draait om menselijk contact. Maar juist met het oog op menselijk contact is het automatiseren van HR-processen zo belangrijk. Door herhalende, administratieve processen te automatiseren, blijft er voor de HR-professional meer tijd over om te investeren in de persoonlijke relatie met medewerkers. Ik ben daarom ook verheugd dat professionals positief zijn over de huidige stand van het automatiseren van hun organisatie en ik verwacht dat door nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld SAP SuccessFactors een nog hoger niveau bereikt kan worden."



Beoordelingsgesprekken in 2030 volledig geautomatiseerd

Voor 2030 verwacht 39 procent van de HR-professionals dat de feedback-, beoordelings-, en functioneringsgesprekken volledig geautomatiseerd zijn. Ook verwacht 36 procent in 2030 meer te praten met systemen dan met collega’s. Een ongeveer gelijk percentage (34 procent) denkt zelfs dat er in 2030 geen vergaderruimtes meer zijn, omdat vergaderingen allemaal virtueel plaatsvindt.