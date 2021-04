 Vrouwen kiezen steeds vaker voor een beroep in de ICT

De behoefte aan ICT-specialisten groeit - De instroom van vrouwelijke ICT'ers neemt jaar op jaar toe, maar het aantal vrouwelijke ICT'ers blijft nog steeds achter bij mannen. De laatste cijfers van pr-eDICT tonen aan dat de sector aan het veranderen is. Nu is 81,5 procent van de ICT’ers man.



Aangezien de ICT-branche met grote tekorten kampt, is het zonde dat de helft van de Nederlandse bevolking het beroep links laat liggen. Gelukkig lijkt hier de afgelopen jaren verandering in te komen. In 2020 is de groei van het aantal vrouwelijke ICT’ers 6,5 procent terwijl de groei van het aantal mannelijke ICT’ers 1,7 procent bedraagt. "Het is goed nieuws dat de instroom van vrouwelijke ICT’ers toeneemt," zegt Lotte de Bruijn, ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT. "Maar om de kloof te dichten moet de groei de komende jaren nog verder versnellen. Dat zorgt voor een meer representatieve en inclusieve sector en is bovendien belangrijk om het dringende tekort aan ICT-talent op te lossen."



Arbeidsmarkt breekt open: verschillen tussen sectoren en beroepen verdwijnen

Digitalisering zet alle sectoren onder druk. De behoefte aan ICT-specialisten groeit. Daarbij neemt de vraag naar ICT-vaardigheden toe bij vrijwel alle functies. In totaal werken er 542.000 mensen als ICT’ers, dit is zes procent van de negen miljoen werkenden in Nederland. Van alle ICT’ers werkt ruim 70 procent buiten de traditionele IT-sector(en). Een gevolg hiervan is dat de verschillen in functiekenmerken en -vereisten tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt meer dynamisch waardoor een overstap naar andere beroepen in een andere sector eenvoudiger wordt. Digitalisering biedt dus kansen en vrouwen lijken die kansen nu te grijpen wat de diversiteit binnen de arbeidsmarkt ICT ten goede komt.



Omscholing

Vanuit de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT), waar CA-ICT (het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT) partner van is, wordt gewerkt aan een opschalingsplan rondom regionale initiatieven voor om- en bijscholing naar ICT-professionals. Een aantal van deze initiatieven richt zich ook specifiek op het inclusiever maken van de ICT-sector. Met het plan willen we door een investering van 80 miljoen in vier jaar tijd 36.000 extra mensen opleiden en om- en bijscholen en daarbij in totaal 12.000 bedrijven betrekken.