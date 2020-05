 'Noodzaak vrouwenquotum is om te huilen'

Helft supportprofessionals ervaart groot gemis van vrouwen in bedrijfstop - Zouden er meer vrouwen aan de top zijn, dan leveren zij het bedrijfsleven genuanceerdere en compleet andere inzichten op. Dat zegt 50 procent van de dames die vaak als een van de weinige vrouwen aan de directietafel aanschuiven: supportprofessionals. Zij vinden de huidige inzichten in de bedrijfstop te eenzijdig gestoeld op testosteron en ervaren dan ook een groot gemis van vrouwelijke inbreng.



Dat dat gestimuleerd moet worden met een vrouwenquotum, vindt maar liefst 55 procent van de supportprofessionals om te huilen. Dit blijkt uit onderzoek onder 400 officemanagers, secretaresses, management professionals en personal assistants in opdracht van Schoevers.



Vrouwenquotum is om te huilen

De kansengelijkheid voor vrouwen kan verbeteren met overheidsbeleid. 36 procent van de ondervraagde managementsupportprofessionals vindt echter dat er beter beleid nodig is om vrouwen aan de top te krijgen, tegenover 24 procent voor wie het huidige beleid voldoende is. Maar dat er überhaupt zoiets als een vrouwenquotum nodig is, vindt 55 procent om te huilen.



Veel vrouwelijk managementsupport

Hoewel de bedrijfstop dus vaak nog wordt overheerst door mannen, zitten er juist ook vrouwen op andere invloedrijke posities: als managementsupporter, officemanager of personal assistant. "En dat is een uitstekende zaak," zegt Rob Rijbroek, directeur bij Schoevers. "Want vergis je niet in de hedendaagse supportprofessional. Dat is een veel geraadpleegde sparringpartner, een gewaardeerd adviseur van de directie en een werkelijk onmisbare spin in het web die precies weet hoe de organisatie functioneert. Prachtig dat veel vrouwen in die positie zitten."



Onmisbaar

Overigens blijkt pas echt hoe onmisbaar een supportprofessional precies is, wanneer deze op vakantie gaat. Want gedurende zijn of haar verlof wordt in wel 63 procent van de gevallen een andere supportprofessional gevonden die de functie tijdelijk waarneemt.