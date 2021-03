 Gelijke verhouding tussen man en vrouw op de werkvloer: niet makkelijk, wel mogelijk

Advies voor vrouwen: Blijf in de driverseat van uw eigen carrière - Vorige week, op Internationale Vrouwendag, was ook positie van vrouwen op de arbeidsmarkt onderdeel van de discussies en gesprekken op LinkedIn. Nieuwe data van het platform biedt inzicht in het percentage aangenomen vrouwen, vergeleken met het percentage van het jaar ervoor. Hierin zien we een interessante ontwikkeling.



Na de scherpe daling aan het begin van de coronacrisis in Nederland, werd er daarna in ons land een gestage stijging ingezet in het aantal aanwervingen van vrouwen. Dit terwijl in veel andere landen deze beweging aanmerkelijk grilliger verloopt. Daarnaast zie u dat er, over de gehele periode genomen, maar een kleine stijging te zien is het totale aantal aanwervingen.

Het maakt duidelijk dat organisaties moeten blijven werken aan de bewustwording en het daadwerkelijk verwezenlijken van gendergelijkheid op de werkplek.

Liza Jansen, nieuwsredacteur van LinkedIn ging in gesprek met Irine Gaasbeek, Country Managing Director van Accenture Nederland. Irine is medeverantwoordelijk voor het behalen van het doel om in 2025 een man-vrouw-verhouding van 50/50 te realiseren, wereldwijd en in alle lagen van de organisatie. Irine gelooft in de kracht van diverse teams die creatiever en innovatiever zijn en betere resultaten boeken. Daarnaast vertelde zij over de inspanningen van Accenture om hun vrouwelijk personeelsbestand verder op te bouwen. Wat kunnen andere bedrijven hiervan leren?



Drie adviezen

In de sessie kwamen drie duidelijke adviezen naar voren:



1. Diversiteit begint aan de top

Op managementniveau moet er een gelijkwaardige relatie zijn tussen mannen en vrouwen. Gaasbeek: : "Als directie zijnde moet u daarin het goede voorbeeld geven: voor ons geldt vijf vrouwelijke en vijf mannelijke directieleden. Om te zorgen dat we op alle niveaus diversiteit krijgen, hebben we de selectiecommissies binnen ons bedrijf ook divers samengesteld. In zo’n commissie zitten dus mannen en vrouwen, maar ook medewerkers met een migratieachtergrond of leden van de LHBT-gemeenschap. Als u een gemêleerde groep laat selecteren, krijg u ook een diversere selectie. En als we het niet zelf doen, maar een headhunter inhuren, krijgt ook die selectiecriteria mee. Wanneer een recruiter aankomt met een lijstje waar enkel mannelijke kandidaten op staan, sturen we hem terug. We gaan pas aan de slag wanneer we een diverse shortlist hebben. Daarmee selecteren we dus gericht voor een divers personeelsbestand."



2. Zorg voor een open cultuur

Een open bedrijfscultuur is cruciaal: iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich durven uitspreken. Dat is essentieel om belangrijke en moeilijke onderwerpen op tafel te krijgen en vooroordelen te tackelen.

Gaasbeek:"Dat kan u doen door begeleiders aan te stellen voor groepjes medewerkers. Zo vangt u snel signalen op wanneer het met een collega niet goed gaat en kan u daar direct op inspelen. Medewerkers kunnen rechtstreeks, via die begeleider of anoniem zaken aangeven. Als het maar boven water komt. In de huidige coronatijd stoppen we daar nog meer energie in, want in de virtuele wereld is de afstand groter. Kortom: continu bouwen aan een open cultuur."



3. Stimuleer medewerkers

Gaasbeek: "Het is belangrijk dat medewerkers zelf aan de slag gaan met diversiteit. Bijvoorbeeld door trainingen te volgen op het gebied van emotionele intelligentie of om te ontdekken of er onbewuste belemmeringen in uw eigen denkwijze zitten. Door dit te testen en dat inzicht te verwerven, kun u meer bewuste keuzes maken. Wij bieden onze medewerkers niet alleen trainingen, maar faciliteren communities en geven ze ook het podium om hun ervaringen met andere collega’s te delen. We willen dat iedereen lekker in zijn of haar vel zit en zich optimaal kan ontplooien. Zo wordt u als bedrijf niet alleen bewust diverser, maar ook beter."

Gaasbeeks carrière-advies aan vrouwen? "Blijf in de driverseat van uw eigen carrière. Probeer nieuwe dingen uit, zoek grenzen op en blijf leren. Als u zelf bekwaam bent, kunt u vervolgens anderen helpen, zo maken we samen het verschil."



Bekijk de volledige sessie hier terug.