Diversiteit in technologie Vrouwen in de sector aanmoedigen, waarderen en ondersteunen - De COVID-crisis heeft grote gevolgen voor werkende vrouwen. Voor de crisis mistte er al een balans in de pijplijn van tech-talent; tegenwoordig is de kwestie zelfs nog prominenter. Teresa Carlson, Vice President Worldwide Public Sector and Industries bij Amazon Web Services (AWS), geeft haar perspectief over de uitdaging waarmee alle bedrijven, ongeacht de sector, worden geconfronteerd.



Carlson: "Laat ik beginnen met te zeggen dat cloud computing tien jaar geleden nog maar door een paar mensen wereldwijd bekend was. Ik had nooit kunnen voorzien dat miljoenen mensen deze technologie vandaag de dag zouden gebruiken om zakelijke doelstellingen te behalen en enkele van de grootste hedendaagse uitdagingen op te lossen. Iedereen heeft toegang tot een veilige cloud en kan nu snel experimenteren dankzij de betaalbare prijs."

Ze vervolgt haar verhaal: "Desalniettemin ben ik me er van bewust dat het erkennen en benoemen van de uitdaging van het vertegenwoordigen, en ook het waarderen, van vrouwen veel meer tijd kost dan verwacht. Het bewijs hiervan vindt u in de Nederlandse arbeidsparticipatie cijfers van 2019 die laten zien dat 64 procent van de werkende mensen vrouw was, maar slechts 17,5 procent van hen bekleedde ICT-functies. De tech-industrie moet haar inspanningen verdubbelen om meer vrouwen in STEM-carrières (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) te krijgen, maar ze moet hen ook ondersteunen om bij te dragen aan hun succes." Sommige bedrijven werken eraan om van deze uitdaging een prioriteit te maken. Bij AWS overheerst de overtuiging dat de toekomst van technologie niet kan werken zonder een divers personeelsbestand dat representatief is voor hun klanten.



De ontwikkeling in de technologiesector naar meer diversiteit in de profielen

"Het is van cruciaal belang dat het onderwijs toekomstige professionals voorbereidt door hen vaardigheden bij te brengen die rechtstreeks verband houden met de banen waarnaar ze op zoek zijn. Dit is de enige manier om hen te helpen een duurzame carrière op te bouwen. Partnerschappen zijn ook essentieel omdat ze verschillende perspectieven, vaardigheden en middelen combineren om complexe uitdagingen aan te pakken. Neem het voorbeeld van de publieke sector: door samen te werken met de privésector, kunnen onderwijsfunctionarissen zich concentreren op de behoeften van de werkgevers om nieuwe onderwijsmodellen te creëren die het curriculum combineren met de vaardigheden waarnaar bedrijven op zoek zijn. Deze initiatieven zullen mensen met een minderheidsachtergrond in staat stellen om op alle leeftijden meer diploma's te behalen en meer vaardigheden te leren," vertelt Carlson.

Bovendien vindt verandering plaats door uitwisseling en samenwerking op lange termijn. Ervaren leiders moeten hun ervaringen en ideeën omzetten in programma's en processen die kunnen evolueren en de lijnen kunnen verleggen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld nauw samenwerken met universiteiten om hen te helpen bij het aanpassen of moderniseren van huidige programma's en diploma's en om nieuwe te creëren door leren uit de cloud en nieuwe technologieën te integreren. Ze benadrukt: "Deze programma's zouden niet beperkt moeten blijven tot studenten; Ik denk ook aan modulaire aanbiedingen voor mensen die al werken en voor degenen die willen beginnen of weer willen beginnen aan hun carrière, via nationaal en internationaal erkende instellingen voor hoger onderwijs."



De ervaring en het advies van een vrouwelijke leider in de technologiesector

"Persoonlijk wil ik door mijn achtergrond en ervaring ontwikkelingskansen creëren voor vrouwelijke leiders. Ik kom niet uit een traditionele technische sector - ik begon mijn carrière als logopedist - maar ik werd geïnspireerd door de kracht van technologie om de gezondheidszorg te verbeteren. Ik heb het geluk gehad dat ik gedurende mijn hele carrière uitstekende mentoren heb gehad, en ik hoop dat andere vrouwen die niet per se voorbestemd waren om in de technologie te werken, ook hun potentieel zullen kunnen realisere," begint Carlson.

Haar advies aan haar collega’s: "Ik moedig mijn collega's aan om hetzelfde te doen. Elke vrouwelijke leider moet haar collega's optillen en stimuleren om zichzelf te overtreffen. Door constructieve feedback, uitdagende functies en verantwoordelijkheden laten deze collega's hun volledige potentieel zien. Het samenbrengen van vrouwelijke leiders is cruciaal, vooral tijdens de pandemie, die een aanzienlijke impact heeft gehad op vrouwen. Bij Amazon hebben we geprobeerd om onze werknemers flexibiliteit te bieden tijdens deze zeer moeilijke periode met voordelen zoals persoonlijk verlof, flexibele werktijden, kinderopvang en financiële hulp aan ouders voor bijles en kinderopvang. Het is aan ons om proactief te zijn in onze inspanningen om ervoor te zorgen dat onze vrouwelijke werknemers volledig worden ondersteund. Daarnaast moeten we gebruikmaken van technologie om kansen voor hen te creëren in dit nieuwe tijdperk van thuiskantoor. We hebben geen tijd om langer te wachten."

