 Kwart werkenden doet zich op werk beter voor

Dertien procent liegt tegen collega’s over salaris - Maar liefst 26 procent van de werkende Nederlanders doet zich op werk weleens beter voor dan dat ze naar eigen zeggen zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.104 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Een belangrijk onderdeel van deze leugens is het salaris, zo heeft een op de zeven ondervraagden tegen collega’s weleens gelogen over wat ze precies verdienen.



Met 30 procent doen vooral hoogopgeleiden zich tegenover collega’s en leidinggevenden beter voor. Onder praktisch geschoolden (zeventien procent) en middelbaar opgeleiden (25 procent) liggen deze percentages fors lager. De hoogte van het salaris speelt daarbij vrijwel geen rol van betekenis. Zo heeft slecht een op de negen hoogopgeleiden weleens gelogen over zijn of haar salaris. "Uit eigen ervaring weet ik dat het per persoon verschilt hoeveel waarde iemand aan zijn salaris hecht," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Ik zie het persoonlijk als een hygiënefactor die boven een bepaalde grens weinig- tot geen impact heeft op werkprestaties en motivatie. Wanneer iemand naar eigen inzicht te weinig verdient, kan dit echter ontzettend demotiverend zijn. Zeker als diegene zijn salaris met dat van beterverdienende collega’s vergelijkt"



Liegen en bedriegen

Naast het salaris zegt negentien procent van de werkenden ook weleens te liegen over hun thuissituatie. Van alle ondervraagden is zeven procent daarnaast niet altijd even eerlijk over hun CV. Opvallend genoeg wordt er ook thuis veel gelogen over werk. Zo zegt maar liefst twintig procent van de respondenten weleens werkprestaties en verantwoordelijkheden te hebben aangedikt richting familie en/of vrienden. Mannen maken zich hier vaker schuldig aan dan vrouwen: 23 procent tegenover slechts vijftien procent. Franke: "Het lijkt erop dat mannen vaker de noodzaak voelen om hun verantwoordelijkheden en prestaties net iets mooier voor te doen. Uit het onderzoek blijkt dat ze over de hoogte van hun salaris zelfs bijna twee keer(!) zo vaak liegen als vrouwen. In mijn optiek is dit gewoon een gevalletje van wie heeft de langste. Zelf pas ik hiervoor, want uiteindelijk houdt u alleen maar uzelf voor de gek.



Persoonlijk onheil

Ondanks dat bijna een op de vijf ondervraagden weleens liegt over zijn of haar thuissituatie, houdt het overgrote gedeelte van de respondenten (74 procent) werk en privé het liefst strikt gescheiden. Opvallend genoeg zijn mannen (79 procent) hierin veel stelliger dan vrouwen (slechts 68 procent). Desalniettemin zegt slechts een derde van alle werkende Nederlanders persoonlijk onheil liever niet te delen met collega’s. Franke: "Tegenwoordig gaat het wat moeilijker, maar voor de coronacrisis zaten wij dagelijks met het hele kantoor samen aan de lunchtafel. Het is dan ontzettend lastig om het alleen maar bij koetjes en kalfjes te houden. Omdat u zoveel tijd met elkaar doorbrengt, is het heel normaal dat er uiteindelijk andere dingen dan alleen maar werk de revue passeren."