Diversiteitskloof een sprookje of waarheid? Netwerk is voor vrouwen een belangrijk hulpmiddel om zichzelf te profileren - Er valt nog veel te winnen op het gebied van diversiteit. Nog steeds verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen. Maar om die kloof te dichten, moeten vrouwen zelf opstaan om de managers en ondernemers van vandaag en morgen te inspireren. Daar pleit Anouska Post, Regional Vice President Sales NGO bij Salesforce, voor.



"Diversiteit mag in de toekomst geen probleem meer zijn, het moet voor bedrijven juist een toegevoegde waarde bieden," zegt Anouska Post. "Veel onderzoeken hebben aangetoond dat diverse teams succesvoller zijn dan niet diverse teams. Bij Salesforce is gelijkheid dan ook al sinds het begin van onze oprichting een belangrijke waarde van het bedrijf. Ook hier is het eindpunt zeker nog niet bereikt, maar er worden in elk geval veel inspanningen geleverd zodat vrouwen, maar ook bijvoorbeeld mensen met verschillende etnische achtergronden en leeftijd, de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Voor mij gaat diversiteit veel meer dan om alleen maar het gat tussen mannen en vrouwen te dichten."

Naar aanleiding van de coronacrisis besloot Salesforce onlangs om hun netwerk van vrouwelijke leiders uit allerlei sectoren digitaal samen te brengen om te bespreken hoe vrouwen de veranderingen in deze nieuwe realiteit ervaren. Een van de gastsprekers was voormalig Europees commissaris Neelie Kroes.

Post: "Zo’n netwerk is voor vrouwen een belangrijk hulpmiddel om zichzelf te profileren en om zich via sterke rolmodellen te laten inspireren. Ik geloof heel erg in het ‘self-starter-systeem’: u moet uzelf, of u nu man of vrouw of jong of oud bent, activeren om actie te ondernemen. U hebt uw carrière voor een heel groot deel in eigen handen: zorg ervoor dat u invloed hebt op die dingen."

Verschillende vrouwelijke leiders hebben hun onderneming net zoals hun mannelijke tegenhangers door de afgelopen periode moeten loodsen. De vrouwelijke leiders gaven aan dat thuiswerken behoorlijk uitdagend kan zijn wanneer er kinderen rondlopen. Gelukkig brengen ook mannen tegenwoordig meer tijd met hun gezin door, maar de druk van het moederschap bleek toch een belangrijke stressfactor voor vrouwen te zijn. Voor iedereen die daar tegenaan loopt, heeft Post in de loop van de jaren én naar aanleiding van de digitale bijeenkomst met Neelie Kroes, drie tips om te blijven groeien in uw werk en zo stap voor stap de diversiteitskloof te dichten.

Zoek een goede mentor

"Ik heb altijd het geluk gehad dat ik goede mentors heb gehad. Neelie Kroes zegt vaak: ik heb een aantal personen op mijn pad gehad die me goed advies hebben gegeven en me hebben geholpen mijn doelen te bereiken. Zorg dat u iemand vindt, dat kan op het werk, maar ook daarbuiten zijn, die u steunt in het behalen van uw doelen en u een spiegel voorhoudt waar nodig." Zorg dat u plant

"Als u zegt ‘ik wil xyz behalen’, zorg er dan voor dat het in uw agenda terecht komt. Kijk kritisch naar uzelf en doe dit niet eens per kwartaal, maar elke week. Werk per dag in kleine stapjes naar uw doel toe. Kijk op vrijdag naar de afgelopen week en denk: wat heb ik gedaan om mijn doel te bereiken en hoe ga ik tijdig bijsturen?" Doe het niet alleen

"Iedereen die iets wil bereiken heeft anderen daarvoor nodig. U kunt het nu eenmaal niet alleen, hoe graag u wellicht ook zou willen. Zoek uit welke mensen u nodig heeft om uw doel te behalen en wees niet bang om ze te benaderen: of dit nu een manager is of een collega die net uit de schoolbanken komt. Vraag of ze u kunnen helpen. Een netwerk is een fundamentele basis om het verschil te maken, maar er is natuurlijk meer nodig. Zo moeten vrouwen ook het woord durven nemen. Het is essentieel dat we elkaar een luisterend oor bieden," zegt Post. Managers en ondernemers inspireren

Tot slot sluit Post af met de hoop dat ze niet alleen intern wil streven naar diversiteit, maar dat ze ook probeert om anderen actief te inspireren. "Diversiteit is iets waar u een lange adem voor nodig hebt en waarin we allemaal een steentje moeten bijdragen. Als we echt succesvol willen zijn, zullen we moeten samenwerken aan een betere toekomst. Diversiteit moet in iedere onderneming een belangrijke waarde worden en zowel vrouwen als mannen hebben zelf een actieve rol te spelen om dit mogelijk te maken."

