 Door pandemie meer behoefte aan duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen

De adoptie van (duurzame) mobiliteitsdiensten groeit sterk. - Uit onderzoek dat is uitgevoerd door Arval Mobility Observatory is naar voren gekomen dat de komende jaren meer behoefte is aan duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen voor medewerkers. De Covid-19 pandemie zorgt voor een groeiende behoefte aan zowel operationele (auto)leaseregelingen als duurzamere mobiliteitsoplossingen.



We zien dat in 2021 het aanbieden van mobiliteitsoplossingen voor alle medewerkers binnen een organisatie een trend is. Ook zal het aantal leasevoertuigen de komende drie jaar flink toenemen, met een sterke vraag naar duurzaam en elektrisch rijden.

De Fleet & Mobility Barometer 2021, met onderzoek dat onder 250 organisaties in Nederland is uitgevoerd, schetst voor de komende drie jaar het volgende beeld:



Mobiliteitsregeling voor alle medewerkers door Covid-19

De aandacht binnen het mobiliteitsbeleid is aan het verschuiven. Een leaseauto wordt over het algemeen minder vanzelfsprekend voor werknemers, maar een mobiliteitsregeling met bijvoorbeeld een e-bike, gebruik van deelauto’s of mobiliteitskaart des te meer. Waar voorheen een deel van de medewerkers een mobiliteitsregeling ontving, zoals een leasebudget, is de focus verschoven naar het bieden van mobiliteitsoplossingen voor álle medewerkers binnen de organisatie. Het gebruik van private lease en het aanbieden van mobiliteitsbudgetten door werkgevers is dan ook significant toegenomen.

Los van de omstandigheden rondom Covid-19 worden mobiliteitsregelingen kritischer bekeken. Drie op de vier Nederlandse organisaties heeft of verwacht een strategie gericht op CO2-reductie, waarbij de focus ook op alle medewerkers gezamenlijk komt te liggen. De interesse in gebruik van openbaar vervoer, carpoolen en zakelijke deelauto’s is toegenomen en wordt inmiddels door twee op de drie organisaties gebruikt of overwogen. Gemiddeld denken zelfs zes op de tien Mobility en Fleet Managers dat deeloplossingen bestaande autoregelingen zullen vervangen.