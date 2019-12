 Amsterdam wereldwijd op nummer twee wat betreft stedelijke mobiliteit

Onze hoofdstad is uitstekend gepositioneerd om internationale mobiliteitsrevolutie te leiden - Amsterdam is een uitstekende kandidaat om de wereldwijde mobiliteitsrevolutie te leiden. Dit blijkt uit de Urban Mobility Readiness Index van Oliver Wyman. De index geeft weer welke wereldsteden zich in de toekomst zullen onderscheiden op het vlak van mobiliteit. Singapore scoort volgens de index het best, gevolgd door Amsterdam, Londen, Shanghai en New York.



De eerste editie van de jaarlijkse index, die in samenwerking met het Institute of Transportation Studies at the University of California, Berkeley is opgesteld, rangschikt 30 steden aan de hand van vijf dimensies: maatschappelijke impact, aantrekkelijkheid van de markt, innovatie, efficiëntie van het mobiliteitssysteem en leefbaarheid. De index heeft een voorspellend component aangezien het steden niet alleen op hun huidige status vergelijkt, maar ook op hun vermogen om opkomende technologieën te stimuleren en te integreren.



Goede score

Amsterdam, dat opvalt tussen de topscoorders vanwege haar relatief beperkte omvang en inwonersaantal, heeft haar hoge positie te danken aan het feit dat ze relatief goed scoort in alle categorieën. Amsterdam heeft een goed functionerende infrastructuur, een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk en een toegewijde fietsgemeenschap. De stad beschikt over een beleid dat de transitie naar elektrische en autonome voertuigen bevordert, het aantal oplaadpunten verhoogt en alternatieve vervoerswijzen aanmoedigt, met name fietsen. De stad werkt nauw samen met instellingen en bedrijven bij de ontwikkeling van een grootschalig smart city-initiatief en de binnenlandse mobiliteitsindustrie in zijn geheel. Voorbeelden hiervan zijn Roboats, een onderzoek naar zelfvarende boten en MaaS (Mobility as a Service), een tool waarmee reizigers hun reis digitaal kunnen plannen, boeken en betalen met alle vervoermiddelen die zij hiervoor willen gebruiken (bv. deelauto, deelfiets, trein, etc.)

"Door nieuwe technologieën vervagen de lijnen tussen infrastructuur, voertuigen, mobiele applicaties en sensoren. Steden moeten een strategie bedenken om hier hun voordeel uit te halen. Degene die een datagedreven en holistische aanpak hanteren en erin slagen een integraal ecosysteem te creëren zullen een belangrijk concurrentievoordeel hebben," aldus Evert Meyer, Partner bij Oliver Wyman.



Fiets

Het onderzoeksrapport geeft weer dat steden zich in verschillende ontwikkelingsstadia bevinden als het gaat om mobiliteit. Zo beweegt 60 procent van de bevolking in Amsterdam zich te voet of met de fiets, terwijl in Mexico City 70 procent het openbaar vervoer gebruikt. In Los Angeles reist 89 procent met de auto tegenover zeven procent in Hong Kong. Als het gaat om stedelijke mobiliteit is er geen one-size-fits all. Wat wel geldt voor iedere stad is de noodzaak om actief bij te dragen aan de creatie van multimodale netwerken en nauw samen te werken met het bedrijfsleven en de universiteiten.